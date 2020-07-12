Томенко назвал главную причину роста заболеваемости COVID-19

Глава Алтайского края Виктор Томенко рассказал о коронавирусной обстановке в регионе и оценил возможность ужесточения профилактических мер, сообщает "Вести-Алтай".
По его словам, нет какой-то одной причины тому, что в начале июля заболеваемость COVID-19 стала расти. Однако главным фактором он назвал снижение дисциплины у жителей региона.
"Накопившаяся усталость стала главным фактором того, что понемногу все стали расслабляться. Невооружённым глазом мы видим, что творится на пляжах, пока никак официально не открытых, но диких и нелегальных. Что происходит в наших магазинах, — пояснил губернатор. — К сожалению, приходится констатировать спад настороженности, дисциплины".
Томенко подчеркнул, что для противодействия инфекции жителям региона следует быть осторожнее и соблюдать предписанные меры безопасности.
Именно на это направлены изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которые предусматривают ответственность предприятий и организаций за соблюдение масочного режима посетителями.
"Если сотрудники магазинов сами в масках и перчатках, но на поведение в зале внимания не обращают, то не будет у нас успеха", — пояснил глава региона, уточнив, что контроль соблюдения требований со стороны властей обязательно будет.
На вопрос, придется ли ужесточать меры профилактики и отменять ранее введенные послабления губернатор ответил, что приоритетным будет выполнение действующих предписаний, а не создание новых.
"Задача сегодня – стабилизировать ситуацию с нарастанием распространения, — подчеркнул Томенко. — Откатывать назад мы сегодня не планируем".
Как ранее писал amic.ru, 12 июля стало известно, что еще 232 человека заразились коронавирусом за сутки в Алтайском крае. За этот же период выздоровело 32 человека.
Комментарии
Самодисциплина иои есть или её нет. Как она может снизиться? Если дисциплина была, а потом снизилась, тогда назовите причину снижения.
Обнуление обнулёныша - походу главная причина!
Рост заболеваемости резко поднялся после выборов
Комиссия изберкомовская была заразная ( про это писали всё СМИ)
Соответственно очередная "доминиканка" это Акимова
В аптеке маску не продадут если ты пришел купить маску, но не в маске. Это клинический идиотизм.... Вы там когда указы пишите немного серое вещество (оно в голове) напрягаейте пожалуйста. Вот я думаю дело чести для губернатора внести поправку в свой указ. О разрешении продавать маску человеку без маски.
В Ленте вчера были все в масках. На входе делали маски сами, те у кого не было масок с собой. Охранник на входе. Все как положено. Вот только некоторые люди потом уже пройдя охранника маски снимали, а на кассе одевали. Кто безответственно относится к окружающим ничем не научишь... Вот что обидно...
Не стебаться здесь нужно а маски одевать и соблюдать элементарные правила безопасности. Пора как в Индии палками.
Вот одно и то же, уже всем понятно, что эта отмазка не канает. Люди в крае такие же, как в целом по стране, не лучше не хуже. Но в целом по стране снижение, а в крае рост
И выборы по всей стране были, но по стране снижение идет. При чем снижение идет в регионах, где через избирательные участки прошло в 2 раза больше народу
Вот только некоторые люди потом уже пройдя охранника маски снимали, а на кассе одевали.
И так в одной маске везде, пока не испачкается. И какой от этой маски толк? Ну какой?!)
Ярче и Мария-ра на Змеиногорском покупатели без масок. У кассиров маски спущены как атрибутика
жаль что мы родились без маски,сейчас проблем было бы меньше
Забавные они всё-таки!!!
Снижение количества: благодаря четкой и профессиональной работе.
Повышение количества: виноват кто угодно кроме них
Как мытье асфальта на красноармейском может помочь в профилактике???
Да вообще почти все действия вызывают только недоумение.
Наказали попа за кресный ход???
Роспотребнадзор не может найти бассейны работающие???
В общественном транспорте даже полы не моют процентах в 70.
Банальная приписка, элементарное осваивание призовых.
Губер валит на народ, типа сами дур@ки. А чеж тогда нужно было месяц ждать, чтобы норм масочный режим организовать, как сейчас. Это называется слабыми управленческими способностями нашего ни рыбомясного губера.
Основная причина - бардак в медицине, отсутствие оперативной диагностики. Другие регионы смогли организовать рабочие процессы, а у нас нет.
Ни рыбомясный губер - в точку!
Я бы сказал, - очередной нерыбомясный...)
Повесить ответственность за маски у покупателей на продавцов-абсолютное незнание законов. Юристов что ли нет у губернатора?
Краевые власти слишком лояльны к нарушителям масочного режима
Палочный режим не всегда помогает в достижении цели, к кнуту необходимо добавить пряник - от имени администрации премировать магазины, в которых соблюдается масочный режим, премировать полицейских, которые соблюдают масочный режим сами, требуют соблюдения от окружающих и выезжают в общественные места без задержки.
Даже если у администрации нет денег, то поощрить морально всегда можно, ту же грамоту вручить, которая при выходе на пенсию поможет получить ветерана. Да мало ли у них рычагов.
Очень болеть не хочется.