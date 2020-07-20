Количество решений судов о признании граждан банкротами резко выросло в первой половине 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Так, за первый квартал число несостоятельных физлиц увеличилось сразу на 45,3%. Amic.ru пообщался с директором барнаульского филиала компании "Банкрот-Профи" Галиной Дороховой. Спикер рассказала, почему не нужно бояться процедуры банкротства, кто к ним обращается чаще всего и какую помощь оказывает компания своим клиентам.

– Галина Анатольевна, что собой представляет процедура банкротства, и что она означает для конкретного человека?

– В России процедура банкротства физических лиц официально заработала с 1 октября 2015 года. Этому посвящена 10-я глава Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". В российском законодательстве синоним банкротства – несостоятельность гражданина. Это неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

У банкротства есть два основных признака. Первый – неплатежеспособность, то есть недостаточность средств для выполнения кредитных обязательств. При этом закон подразумевает полную уплату долгов всем кредиторам. Должник не может оказывать предпочтение кому-то одному и один долг оплачивать, а другой – нет. Второй признак – недостаточность имущества. В этом случае стоимость имущества намного ниже суммы долга, либо оно отсутствует в принципе.

Есть и другие критерии, позволяющие определить, подходит ли гражданин под процедуру банкротства. В законе четко прописано, что задолженность должна быть более 500 тысяч рублей, а просрочка по платежам – не менее трех месяцев. Также в нем указано, что если присутствуют два озвученные выше критерия, то гражданин обязан обратиться в арбитражный суд о признании себя банкротом.

– В чем заключается помощь вашей компании клиентам, которые обращаются по поводу банкротства?

– На бесплатной консультации мы все объясняем и рассказываем людям. Далее они обращаются в суд, и уже он решает, обоснованно ли заявление физического лица. В случае положительного решения заявление принимается к производству, назначается судебное заседание, и далее возможно три решения. Первое – мировое соглашение. Оно бывает очень редко. Следующее – реализация имущества или банкротство, к этому мы стремимся. И третье – реструктуризация долга. Это реабилитационная процедура. В этом случае суд пытается восстановить платежеспособность должника и составляет план реструктуризации. Это возможно, если человек молодой, здоровый, работающий. Он может найти дополнительный источник дохода либо ему могут повысить зарплату.

При подаче заявления на процедуру банкротства человек должен доказать, что не обладает необходимыми деньгами и стоимость его имущества значительно ниже суммы долга. Обязательно предоставляется ответ на запросы из Росреестра, ГИБДД, Ростехнадзора, ПФР, налоговой инспекции. Возникают ситуации, когда гражданин не указывает, что состоит в браке. При этом супруги имеют совместно приобретенную квартиру, записанную на жену. В таком случае недвижимость, как приобретенная в браке, делится пополам. Следует добавить, что единственное жилье, в котором живет должник, в конкурсную массу не идет и не реализуется.

– Какую роль выполняет финансовый управляющий в ходе процедуры банкротства?

– Гражданин признается банкротом уже на этапе, когда суд вынес решение о приеме заявления и реализации имущества. Назначается финансовый управляющий, который и ведет все финансовые вопросы должника. Например, блокируется сразу банковский счет, куда идет зарплата. Самому банкроту выдается сумма, равная прожиточному минимуму в Алтайском крае. Также если на попечении должника есть дети, и он состоит в браке, то половина прожиточного минимума положена еще и на ребенка. В случае если супруга нет, то на ребенка выплачивается также полный прожиточный минимум. При подаче искового заявления должником вносится на депозитный счет суда обязательно 25 тысяч рублей, это минимальное вознаграждение финансового управляющего, которое он получает после завершения процедуры банкротства. Надо учитывать, что управляющий работает целый год, работа у него достаточно трудоемкая, поэтому предусматривается и дополнительная оплата.

– Расскажите подробнее о роли вашей компании. Чем вы конкретно занимаетесь и помогаете клиентам?

– У нас есть досудебная подготовка. Проводится экономико-правовая экспертиза документов. Нам важен не только заработок, но и помощь человеку, оказавшемуся в сложной ситуации. Мы делаем все необходимые запросы в госорганы. Нам нужно, во-первых, выяснить имущественное положение должника и его доход, чтобы оценить все шансы в суде. Также необходимо узнать о всех долгах. Таким образом мы выясняем, как будет проходить реализация имущества или реструктуризация долга. Обязательно уточняем, достоверны ли были сведения, предоставленные кредитным организациям при получении кредита. Если данные были неверны, и это выяснится уже в ходе судебного заседания, то возможно наказание – от административного штрафа до уголовной ответственности.

Кроме того, мы всегда учитываем семейное положение должника. Возможно, что у самого человека низкий доход, а у супруга, напротив, – высокий. Такие случаи тоже встречаются в нашей практике.

Следующий обязательный шаг: выявляем имущество банкротящегося гражданина. Обязательно проверяются сделки с недвижимостью за последние три года. Все залоговое имущество однозначно идет в залоговую массу: ипотечные квартиры, любые машины. Но есть нюанс, если автомобиль – единственное средство заработка, то по ходатайству управляющего или должника машина может остаться у банкрота. В случае если должник – инвалид, то в 90% случаев автомобиль забирать не будут.

Наконец, необходимо выяснить, есть ли у должника ООО или ИП. Лучше, чтобы не было, либо доходы были нулевые. В противном случае у кредиторов возникнут вопросы. Проверяется поручительство. Если должник был поручителем, то обязательства с него снимаются. Если у должника был поручитель, то это плохо для последнего. По закону, после признания заемщика банкротом все кредитные обязательства переходят как раз к поручителю.

– Расскажите, как меняется статистика по банкротам в Алтайском крае. Кто чаще попадает в эту группу?

– Вся информация есть на сайте арбитражного суда. К нам чаще всего обращаются пенсионеры, имевшие подработку и потерявшие ее, часто из-за проблем со здоровьем. Также приходят сельские жители, переехавшие жить в город. Либо вахтовики, которые пару раз съездили на заработок, получили хорошие деньги и взяли кредит. А в следующий раз их либо обманули с зарплатой, либо обокрали, и люди остаются без денег. Но самая большая часть – это граждане, воспользовавшиеся микрозаймами, грабительские проценты просто "сталкивают" человека в долговую яму. При этом организация, если у человека несколько кредитов, не позволяет погасить меньший, а предлагает перекредитоваться на еще более худших условиях.

Еще одна прослойка клиентов, как ни странно, работники банков. Сначала у них очень хорошие зарплаты, ежемесячные и ежеквартальные премии. Потом в силу разных причин остается одна зарплата. После просрочек по платежам они теряют и свою основную работу. Банк не держит сотрудников с плохой кредитной историей.

Много обращается людей, взявших недвижимость в ипотеку. Жилье, как правило, единственное, но обязательно подлежит реализации, так как является залоговым. Люди стараются платить, тянут до последнего. Выход один – постараться закрыть ипотеку и написать ходатайство о признании жилья единственным, тогда есть вероятность того, что недвижимость все же будет сохранена.

Сейчас в связи с коронавирусом многие люди сели на голые зарплаты, уровень доходов упал. То же самое с ИП, торговыми центрами – работы нет, а арендную плату, налоги, зарплату надо продолжать платить.

– У вашей компании есть филиал во Владивостоке. Присутствует какая-то специфика работы в каждом из регионов?

– В Приморье работы больше, у них больше обращений. Там практически нет реструктуризации долгов, сразу происходит процедура банкротства. Это выгоднее для должника. Его долг и пени замораживаются, дело принято в производство, а с кредиторами общается финансовый управляющий.

Наша организация проводит бесплатные очные консультации. Человеку надо определиться с удобным временем. Мы все подробно расскажем о возможностях, затратах, последствиях. Процедуры банкротства бояться не надо. Это большая помощь человеку, возможность справиться с долгом, и ей надо воспользоваться. За дело мы беремся только, если видим реальную возможность помочь. Например, если были фиктивные данные или есть какое-то дорогое имущество, то мы отказываем клиентам. У нас действует помесячная рассрочка оплаты услуг до 8 месяцев.

– Можете вспомнить дела, которые вам запомнились больше остальных?

– Была мама-одиночка из Первомайского района с дочерью на иждивении. У женщины не было работы, она стояла на бирже труда. Ее долг составлял 740 000 рублей, она пробовала вахтовым методом работать – там ее обманули. Пыталась работать в городе, но зарплата была небольшой, требовались деньги на арендную плату, плюс содержание ребенка, и средств, естественно, не хватало. С ней мы завершили процедуру банкротства в мае, и она буквально расплакалась от счастья. Все обязательства сняты, и она может начать жизнь с чистого листа, к тому же ей обещали помочь родители.

Все люди, пришедшие к нам, ведут себя очень эмоционально. Я объясняю им, что никакой трагедии здесь нет.

К слову, человек, признанный банкротом по решению суда, в течение пяти лет при обращении в кредитные организации обязан уведомлять, что имеет такой статус. Банк может выдать кредит, но, вероятно, на более жестких условиях. Кроме того, пять лет нельзя банкротиться по собственному заявлению после первого случая. И последнее: три года нельзя быть руководителем юридического лица – гендиректором, учредителем или главным бухгалтером, после того как тебя официально признали несостоятельным.

– Как клиенты узнают о вашей организации? Через знакомых, из рекламы?

– Чаще через знакомых. Мы работаем уже два года, часто приходят люди по рекомендации.

– Есть ли у вас статистика по количеству пришедших людей и тех, кто был признан банкротом?

–- Всего с начала года было около 130 обращений. 21 человек был признан банкротом в арбитраже. На сегодняшний день еще пять дел готовятся для передачи в суд.

– Как долго длится процедура банкротства?

– Процедура длится 7-10 месяцев. По закону только реализация имущества продолжается полгода, плюс месяц уходит на предсудебную подготовку. С момента подачи заявления до начала процедуры банкротства может пройти от 15 до 90 дней. В случае если была назначена реструктуризация, она длится четыре месяца. Плюс происходят всякого рода задержки: переносятся заседания, оспариваются сделки, проведенные менее трех лет до процедуры банкротства, повторно проводятся торги и пр.

"Банкрот-профи":

Телефон: 8-3852-59-01-39; 8-913-093-79-10

Адрес: пр. Ленина 54в, офис 304в

e-mail: profibankrot@yandex.ru

Сайт: http://барнаул.должников-нет.рф