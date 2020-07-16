Яровое вошло в пятерку наиболее популярных мест для летнего отдыха с детьми в России

Алтайский город Яровое вошел в пятерку самых популярных мест, куда женщины с детьми ездят отдыхать этим летом, свидетельствуют данные отечественного сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
По информации сервиса, отдыхающие бронируют отдых на озерах на период от 5 до 11,7 ночи и тратят на проживание от 2 до 3,3 тысячи рублей в сутки.
Так, в Яровом средние траты семьи на аренду жилья в сутки составили 2742,2 рубля, а среднее количество забронированных ночей – 6,3.
Сам перечень выглядит следующим образом:
- Саки – средние траты на жилье 2035,1 рубля в сутки / среднее число забронированных ночей – 11,7;
- Соль-Илецк – 2156,25 рубля / 6,7 ночи;
- Яровое – 2742,2 рубля / 6,3 ночи;
- Банное – 3304 рублей / 5 ночей;
- Приозерск – 2608,2 рубля / 11 ночей.
Отмечается, что список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха женщинами с детьми на период с 1 июня по 31 августа 2020 года.
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