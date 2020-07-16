Алтайский край опустился в рейтинге регионов России по приросту больных COVID-19

За последние сутки в России выявили 6 428 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число больных достигло 752 797. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Напомним, что за прошедшие 24 часа в Алтайском крае подтвердили 215 случаев заболевания. С данным показателем регион занял шестое место в России по суточному приросту инфицированных.
Из больниц на 16 июля выписали 8 443 человека, а общее число выздоровевших составляет 531 692. С подтвержденным коронавирусом умерло еще 167 пациентов. Всего с начала пандемии зарегистрировано 11 937 летальных исходов.
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