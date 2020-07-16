Алтайский край назвали коронавирусной аномалией России

Федеральное издание bfm.ru назвало три региона коронавирусными аномалиями России. В их число журналисты включили Алтайский край, Туву и Санкт-Петербург.
Такую позицию касательно Алтая сотрудники СМИ аргументировали тем, что "заболеваемость выросла более чем в три раза", в то время как по стране наблюдается тенденция к снижению числа новых случаев заражения.
Ранее amic.ru писал, что глава Алтайского края Виктор Томенко рассказал о коронавирусной обстановке в регионе и оценил возможность ужесточения профилактических мер.
По его словам, нет какой-то одной причины тому, что в начале июля заболеваемость COVID-19 стала расти. Однако главным фактором он назвал снижение дисциплины у жителей региона.
Томенко подчеркнул, что для противодействия инфекции населению края следует быть осторожнее и соблюдать предписанные меры безопасности.
Именно на это направлены изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которые предусматривают ответственность предприятий и организаций за соблюдение масочного режима посетителями.
Комментарии
Не вижу ничего аномального. До голосования власти занижали цифры, чтобы люди шли на голосование и не снижали явку. За низкую явку в Москве спросили бы с томенки.
Аномальное правление краем и городом, при такой удаленности разнести вирус-надо было ничего не делать, что и произошло и сейчас происходит. В кинотеатры нельзя, в спортклубы нельзя, в бассейны с хлоркой нельзя, а в рестораны можно. Зайдите на Смертина и на рынок фруктовый на объездной, где у торговцев маски, документы на фрукты?
Вопрос о фактическом росте заболевших.
Если заметка с интервью работника , которому отказали в тесте на корона вирус по возрасту не фейк, а учитывая отсутствие реакции со стороны нашего минздрава - это правда , что тесты на корона вирус делают только 60++, а остальные проходят как ОРВИ, то фактически количество зараженных корона вирусом в Алтайском крае значительно в разы выше, чем мы видим из официальных источников.
16.07.2020 17:32
гость
Пожалуй соглашусь.
"Однако главным фактором он назвал снижение дисциплины у жителей региона."
Я бы главным фактором назвала отсутствие действенных мер со стороны власти. Ну не может наш народ быть законопослушным с помощью пряника. Может только с помощью кнута. Вот кнута то и не хватило.
Турции, италии, испании, Китая, Тая и других стран нет для вылета. Заразные летят сюда. Вот такая и статистика.
Вы только посмотрите по цифрам, какая дичайшая аномалия по количеству зараженных на 100 000 населения!!!111
Правда, картинка 3-дневной давности, не нашел более свежую.
конечно, рост значительный и не совсем понятный. Но прям-таки аномалия? Ну вот рядом в новостях, что в Республике Алтай за сутки 44 зараженных. Если смотреть не в абсолютных цифрах, а на число жителей (например, на 100 тысяч жителей), то в Республике Алтай ситуация не просто хуже, чем в крае, а в несколько раз хуже! Население Республике Алтай в 11 раз меньше, чем в Алтайском крае. Значит, при такой же динамике, как в Республике Алтай, в Алтайском крае было бы не 215 человек в день, а 400-500. Но 200 вроде как воспринимается большой цифрой, а 44 - маленькой, и поэтому Алтайский край на верху в "самых коронавирусных" регионах, а Республика Алтай - нет. Хотя на самом деле наоборот. Можно и по другим регионам посмотреть соотношение заражений на душу населения, и появятся совершенно другие аномалии.