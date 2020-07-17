Алтайский край занял пятое место по приросту больных COVID-19

За сутки в России выявили 6 406 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число больных в стране достигло 759 203. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
За прошедшие сутки из больниц выписали еще 7681 пациента. Суммарное количество выздоровевших достигло 539 373. С подтвержденным коронавирусом умерло еще 186 человек, а всего за время пандемии зарегистрировано 12 123 смерти.
По суточному приросту Алтайский край занял пятое место по стране, уступая только Москве (575 случаев заражений), Свердловской области (301), Ханты-Мансийскому АО (249) и Санкт-Петербургу (244). Как ранее сообщал amic.ru, на 17 июля в регионе зафиксировано 228 новых инфицированных.
Незадолго до этого Алтайский край назвали "коронавирусной аномалией", объяснив такую формулировку тем, что в стране число заражений COVID-19 снижается, а в регионе фиксируют трехкратный рост заболеваемости.
Комментарии