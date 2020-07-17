"Ощущение чуда". Американская журналистка рассказал о путешествии на Алтай

Американская журналистка Софи Робертс поделилась ощущениями от поездки в Сибирь и на Алтай. По ее словам, это путешествие вернуло ей "ощущение чуда", которое она потеряла в гостиничных номерах, пишут "РИА Новости".
На Алтай журналистка отправилась после гото как узнала историю о пианино, которые появляются в горных деревнях.
"Но, как выяснилось вскоре, я смотрела на все не с той точки зрения. Когда я посетовала на отдаленность Алтая отставному штурману, жителю одной из горных деревень, он парировал: "Это мир далеко. А мы в самом центре", — написала Робертс.
Какой именно маршрут прошла Софи неизвестно, но она успела побывать на Чуйском тракте и увидеть стада архаров из-за которых "ее сердце начало биться сильнее, а каждая клетка тела оживала".
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