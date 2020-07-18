Водитель BMW попал в жесткое ДТП в Барнауле

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля BMW произошло ночью 18 июля в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте".
Как рассказали свидетели, авария случилась около 03:00 на мосту около Нового рынка. Автомобиль получил серьезные повреждения и полностью заблокировал движение в сторону улицы Матросова.
Что стало причиной ДТП, неизвестно. О пострадавших не сообщается.
Ранее в Барнауле произошло ДТП с участием легкового авто и скорой помощи. Как сообщали очевидцы, виновник аварии – водитель автомобиля медиков, который не оценил дорожную обстановку на повороте.
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