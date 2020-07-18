Стало известно, кому не подойдет вакцина от COVID-19

Разрабатываемая вакцина от коронавируса подойдет практически всем, за исключением пациентов с тяжелыми заболеваниями иммунной системы, заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА "Новости".
По его словам, любая вакцина является стрессом для иммунной системы, и она может спровоцировать обострение хронического заболевания. Поэтому людям с такими болезнями необходимо проконсультироваться с врачом-иммунологом перед тем, как делать прививку.
Также Гинцбург исключил конкуренцию производителей вакцины из разных стран, поскольку ни одна компания не сможет самостоятельно обеспечить весь необходимый объем лекарств из-за масштабов пандемии.
Ранее в России завершились испытания вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны.
Комментарии
Вакцина из США, вызывающая бесплодие и опробованная на африканцах, никому не подойдет.
У нас врачи-иммунологи не только в каждой поликлинике, а даже в каждом ФАПе сидят. Ага))))))))
Из серии мы скоро полетим на Марс, но полететь сможет не каждый.
Из серии мы скоро полетим на Марс, но полететь сможет не каждый.Вернее полететь могут не только лишь все, мало кто может это делать.в.кличок.(с)
В общем как всегда...
Вакцину от этой дряни создать невозможно-дрянь редкостная..
Вакцина пойдет только тем у кого есть огромный депозит в овшоре