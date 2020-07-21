Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на внесение в черный список Госдепа, означающий запрет на въезд в США. Ответ чиновник опубликовал на своем Telegram-канале.
"Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" – написал Кадыров, сопроводив надпись снимком с оружием в руках.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о внесении главы Чечни в черный список. По словам американского политика, это связано с "грубым нарушением прав человека в Чеченской Республике".
Примечательно, что речь идет в первую очередь не о настоящем времени, а о событиях, случившихся более 10 лет назад. Помпео утверждает, что Кадыров, в частности, причастен к пыткам и внесудебным казням.
Комментарии
А дырка тока и способен заугрожать/застращять, в ответ, да ещё с оружием позировать, нет чтобы с книгой но тут другой скилл отсутсвующий нужен....
показал свое истинное лицо
Рэмбо сушеный. Отлучи от власти, будет пивные банки собирать.
В самих Сша свято чтут все права и свободы любого человека.Даже ролик создали и выложили на ютуби Call the caps называется.
А для внутреннего назначения в сша если и составляют списки,то только белые )
21.07.2020 07:32
Гога
Рэмбо сушеный. Отлучи от власти, будет пивные банки собирать.
Проблема в том, что именно такие как он эволюционно лучше всего приспособлены для жизни в современном обществе. И цепляться за нее он будет до последнего. Короче, не дождётесь.
21.07.2020 07:53
- гость -
Такие как он в современном обществе заканчивают свои дни в тюрьме. Другое дело что в России нет никакого современного общества и подобные персонажи тут себя чувствуют вполне комфортно и даже делают карьеру в органах власти.