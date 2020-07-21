На барнаульском "Арбате" неизвестные уронили статую медведя

Фото: "Barnaul 22"
В Барнауле на пешеходной части улицы Мало-Тобольской неизвестные уронили на бок статую медведя, сообщает паблик Barnaul 22.
Кто и зачем повалил мишку – неизвестно. В социальных сетях под записью горожане возмутились актом бессмысленного хулиганства: "Нелюди", "Уроды", "В России потому что свиньи живут, только и могут портить все вокруг, ничего не ценят".
Позднее пресс-центр мэрии Барнаула сообщил, что медведя уже подняли и установили на прежнее место.
"Медведь набрался сил и проснулся. Снова охраняет город. Спасибо всем, кто переживал. А если кому-то еще придет в голову идея его "усыпить", то имейте в виду, что мишка может и разозлиться", – написали в официальном Telegram-канале города.
Напомним, что статую на "барнаульском Арбате" установили в 2017 году. По мнению создателей, медведь является защитником местных жителей и города. Позднее у мишки повредилось лаковое покрытие, из-за чего металлическая основа начала ржаветь, и скульптуру пришлось отправить на реставрацию.
Комментарии
И это еще колхоз в общаги не заехал!
меня терзают смутные сомнения что мишку ждет судьба олененка...
21.07.2020 11:45
- гость -
И мишку и чахлые кустики.
"Медведь набрался сил и проснулся. Снова охраняет город. Барнаул дремучий лес , хозяин Медведь , закон тайга! Это признание и оценка работы городской администрации?
уронили мишку на пол.....
А что в мэрии не знали, что в Барнаул есть хулиганы? То столбы не закрепят, то шары на супер клей посадят, то мишку поставят не закрепив. Про остановки которые при малейшем ветре взлетать начинают, я и писать не буду.
новость, уронили мишку на пол. Сейчас тех кто это сделал заочно кастрируют. Кто из вас ссыльных больше дикарь еще большой вопрос, наверное тот кто новостью это назвал.
В Новоалтайске от бассеина похитили каменную статую дельфина. Уже несколько лет найти не могут, не всплывает. Следующий раз надо медведя установить, пусть с северной стороны охраняет.
Посмотрите на советские памятники Ленину. Думайте он случайно всегда стоит на постаменте который и не каждый современный трактор свалит? Не неужели нельзя было мишку в 2-х тонную плиту влить, чтобы не убежал?
Слабо камеры хорошего разрешения поставить?
Надо карать всех недоумков.
Надо больше камер.
Честным бояться нечего.
А преступности, может быть, чуток поменьше будет.
Кто захочет под камерой светиться?...
Медведь набрался сил и проснулся
Ну, и хорошо!
молодёжь всегда такой была, поставьте на место дело в то
А просто поднять и поставить? Кто снимал?
Кстати, медведь так-то в РФ символ власти.
Хорошо, что не попинали
21.07.2020 11:56
- гость -
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Согласен. Микрорайон "Дружный" на каждом доме по 2-3 камеры. Охранники что там охраняют? Посадите парочку охранников в будку в центре, пусть набережную и Арбат в камеры охраняют.
Кстати, медведь так-то в РФ символ власти.
Тогда может стоит проверить, а не совершили ли преступники с медведем иные действия сексуального характера?
21.07.2020 11:41
- гость -
И это еще колхоз в общаги не заехал!
+++++++
На забитого на мясо борова похож,после первого опаливания лампой.
21.07.2020 12:58
- гость -
А Франк вам кто?!
а что, денег на установку камер как не было, так и нет?