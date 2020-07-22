Алтайский край занял седьмое место в РФ по приросту заболевших COVID-19

По данным на 22 июля, в России выявили 5 862 новых случая коронавируса, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.
Наибольший прирост заболевших зафиксировали в Москве – 638 человек, Свердловской области – 234, Ханты-Мансийском АО – 221, Нижегородской области – 217 и Санкт-Петербурге – 186.
Алтайский край по суточному приросту новых больных занял седьмое место с 183 новыми случаями COVID-19.
Общее число заражений по стране теперь составляет 789 190. Из этого числа выздоровело 572 053 человека, а за прошедшие сутки из больниц выписали 9 669 пациентов.
При этом умерло еще 165 человек с подтвержденным коронавирусом. За все время пандемии болезнь унесла жизни 12 745 жителей страны.
Комментарии
Да все смеются над этой так называемой статистикой! В сети полно постов о том, что заболевших отказываются тестировать на ковид.
Бизнес-элита России досрочно получила доступ к вакцине от коронавирусной инфекции. По данным источников агентства Bloomberg, российская элита получила доступ к вакцине уже в апреле. Собеседники агентства заявили, что в процесс вакцинации вовлекли сотни человек.У политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра им. Гамалеи, сообщили источники Bloomberg.--------НЕ ДУМАЮ ЧТО БЛУМБЕРГ БУДЕТ ВРАТЬ..
а моих знакомых - тестировали.
а если знаешь случаи отказа - иди знаешь куда.
к прокурору?))
так прокуратура закрыта
вэлком в ящик для обращений