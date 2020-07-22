Среда, 22 Июль, 13:44

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 70,97
€ 81,25
25°

783328 +0
Обь
294см -19


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городПожар в барнаульской "Спичке"Коронавирус на Алтае
Новости

Еще 183 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

, ИА "Амител"
За сутки в регионе скончались четверо инфицированных пациентов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом сообщил о 183 новых случаях заражения COVID-19, которые выявили за минувшие сутки. Таким образом, общее число зараженных в регионе с начала эпидемии выросло до 7941.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 78, Рубцовск – 20, Бийск – 17, Новоалтайск – 12, Первомайский район – 7, Славгород – 5, Бийский, Павловский и Тальменский районы – по 4, Зональный район – 3, Заринск, Камень-на-Оби, Бурлинский, Михайловский, Рубцовский, Смоленский, Троицкий, Топчихинский районы – по 2, Яровое, Егорьевский, Заринский, Завьяловский, Змеиногорский, Каменский, Ключевский, Красногорский, Крутихинский, Панкрушихинский, Родинский, Тогульский, Усть-Калманский районы – по одному заболевшему.

За минувшие сутки скончались еще четверо пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее число умерших достигло 166 человек. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти 68 человек, по иным причинам скончались 95 зараженных, три случая находятся на экспертизе.

Как уже писал amic.ru, ранее барнаулец, живущий в Барселоне, сравнил антиковидные меры в столицах Алтайского края и Каталонии. По словам молодого человека, в Испании все намного жестче. Так, штраф за выход из дома без уважительной причины в Барселоне составляет 600 евро, а за отсутствие маски – 100 евро.  

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

22.07.2020 11:57
Alex1976

Ну если уж про барселону упоминаете, то упомяните размер помощи там и размер помощи тут, да и штрафы тут выше нежели там с учетом того что зарплата тут ниже во много раз.

22.07.2020 12:02
ххх

Где Вы их все берете? Тесты уже с 12 июля не делают???

22.07.2020 12:02
гость

сообщил о 183 новых случаях

Все 183 человека старше 65 лет? До 65 лет с пневмонией много лежат?

22.07.2020 12:05
- гость -


22.07.2020 12:02
ххх
Где Вы их все берете? Тесты уже с 12 июля не делают???

Кто-то где-то говорил неделю назад, что только в Диагностическом на очереди более 10 тысяч тестов. Стоят пробирки, ждут пока до них дойдут руки.

22.07.2020 12:05
гость

за выход из дома без уважительной причины в Барселоне составляет 600 евро, а за отсутствие маски – 100 евро

Ну если у нас зарплата в 80 раз меньше, то за выход из дома без уважительной причины в Барнауле 600 руб, а за отсутствие маски – 100 руб. Но у нас профилактические беседы

22.07.2020 12:08
гость

в Диагностическом на очереди более 10 тысяч тестов

Постановление не делать тесты до 65 лет вышло в апреле, поэтому все 10 тысяч тестов должны быть взяты у стариков. Если бы брали у молодых, на очереди были бы 100 тысяч тестов. Но столько у нас сделать не могли

22.07.2020 12:09
гость

Ну если у нас зарплата в 80 раз меньше

У нас и цены раз в 10 меньше, чем в Барселоне

22.07.2020 12:13
гость

У нас за 60 км в час под знак 40 км штраф 250 рублей, если заплатить добровольно за 20 дней. И даже за 250 рублей большинство стараются ехать 59 км, 250 рублей жалко. Даже сотка за маску произвела бы эффект. А профилактическая беседа имеет обратный эффект

22.07.2020 12:19
- гость -

Про барселону интересно, как они нас учить будут,когда у них померло гораздо больше,а пожилых вообще косило.в интернатах большая часть постояльцев и умерла-и причем здесь штрафы?

22.07.2020 12:22
- гость -

И откуда зарплаты в Барселоне, если там конский штраф за выход из дома?
По конвоем ходят на работу?

22.07.2020 12:22
- гость -


22.07.2020 12:09
гость

на что они у вас меньше например?

22.07.2020 12:29
гость

22.07.2020 12:22
- гость -

Практически на любую услугу, например, на проезд, на стрижку

22.07.2020 12:37
- гость -

12:29

Тем кому интересны цены в Испании: стрижка мужская примерно 8 евро, женская -10-12. В дорогих 15 евро.

Самая дешевая цена одного билета 2.40 евро.

22.07.2020 12:38
Как то так

АЛТПРЕСС от 16 07 2020, интервью заведующей лабораторией, много интересного и познавательно из первых рук.

22.07.2020 12:45
Как то так

22.07.2020 12:37
- гость -
12:29

Тем кому интересны цены в Испании: стрижка мужская примерно 8 евро, женская -10-12. В дорогих 15 евро.
Самая дешевая цена одного билета 2.40 евро.

И стоимость бензина и солярки от 1,2-1,3 до 1,5- 1,7 за литр на островах

22.07.2020 12:51
- гость -

а еще в каталонии местные жители, оставшиеся без работы и жилья самовольно заселяются, в дома русских граждан и живут там , ибо бомжам жить негде. а русские все равно нескоро приедут.

22.07.2020 12:58
гость

22.07.2020 12:37
- гость -
Тем кому интересны цены в Испании: стрижка мужская примерно 8 евро

Ну и я про это же, 640 рублей мужику постричься, у нас за 200-300 рублей неплохо стригут. И сантехник к вам за 3 евро не придет смеситель менять, а у нас придет. Чтобы получать бешеную зарплату от своих услуг надо брать с клиентов соответственную цену. В Барнауле есть и молодые и симпатичные девочки, но они не берут с клиентов, как в Барселоне

22.07.2020 13:17
Как то так

22.07.2020 12:58
гость
Чтобы получать бешеную зарплату от своих услуг надо брать с клиентов соответственную цену.

Комментаторы хотят схитрить, жить в Барнауле, а помощь получать в размере как в Барселоне и желательно на "халяву"

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
13:39
В Барнауле вновь зацвела черемуха 0
13:27
34 многоквартирных дома остались без газа в Барнауле 0
13:15
Водное хозяйство, кадастр и геодезия. Каких специалистов готовит АГАУ 0
13:03
С каждым годом все интереснее. Как в Алтайском крае преображается райцентр Шипуново 0
12:52
"Вот это спортсмен!" Сибирский полицейский залез на балкон, чтобы помочь пенсионерке 2
12:40
Рекордное число переболевших COVID-19 выписали в Алтайском крае за сутки 9
12:29
"Я была главной стервой". Водонаева призналась, что ей стыдно за участие в "Доме 2" 0
12:16
В Барнауле пропала 14-летняя девочка 0
12:04
"Новоселье у белочки": холдинг "Алтайлес" подвел итоги конкурса рисунков 0
11:50
Еще 183 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае 18
11:45
Шерегеш планируют сделать круглогодичным курортом 1
11:30
Захват заложников в Луцке. Что произошло и что известно о преступнике 4
11:28
Включай и отмечай. Празднование Дня бокса пройдет в прямом эфире 0
11:18
Губернатор Алтайского края внес изменения в "ковидный" указ 18
11:05
Жителя Алтайского края судят за секс с 14-летней школьницей 4
10:53
Воспитанник алтайского футбола покинул ереванский "Арарат-Армению" 3
10:40
На чиновника администрации Алтайского края подали в суд из-за долга в 600 тысяч 7
10:27
Алтайский край накроют сильный ветер, гроза и град 6
10:15
Мошенники украли у жительницы Алтайского края 150 тысяч рублей 5
10:03
Уютно и со скидкой. Чем хорош отдых в пансионате "Старые друзья" в Белокурихе 6
09:51
Ольга Бузова назвала дату приезда в Алтайский край 17
09:39
Названы самые популярные треки у россиян в 2020 году 12
09:26
В Горном Алтае нашли "старшего брата" Гейзерного озера 4
09:14
Алтайское Заксобрание вошло в топ-30 региональных парламентов России по открытости 3
09:02
Стать лучшим в своем деле. Бизнесменов приглашают на бесплатный вебинар 1
08:50
20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Горном Алтае 0
08:39
Украинские силовики штурмовали пустой автобус в Луцке. Видео 5
08:27
"Пустая трата денег". Почему фермеры Алтая не страхуют урожай, а молятся Богу и Аллаху 14
08:15
Глава алтайского Минздрава проверил три районные больницы на готовность к работе 6
08:02
Жаркие скидки. Автоцентр АНТ объявил распродажу новых автомобилей 2
07:53
Диетолог назвала основную причину массового ожирения россиян 20
07:40
Выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка. Будут ли они в августе? 9
07:28
Куркума, красный перец и листья дуба. Необычные рецепты засолки огурцов 1
07:15
Первый за Уралом. Как в Барнауле возводят жилой комплекс по эскроу-счетам 0
07:03
Недоволен даже губернатор. Почему Чуйский тракт "встал" в рекордные пробки 11
06:50
Эксперт назвал лучшие подержанные полноприводные автомобили с пробегом 13
06:38
Знойные, как наше лето. Сногсшибательные девушки Барнаула на городских пляжах 26
06:25
Только треть турбаз Республики Алтай открылась после снятия ограничений 5
06:13
Российский композитор Юрий Антонов попал в больницу 0
06:01
Долгожданные дожди. О погоде в Алтайском крае 22 июля 0
23:48
Такой день. Барнаульский чиновник в руках полицейских и рекордное число утонувших 1
23:24
"Совесть имейте". В одном из домов Барнаула неизвестный разломал перила 10
23:09
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании 6
22:54
Жительница Барнаула рассказала о заваленной мусором баскетбольной площадке 7
22:31
Кремль пока отложил задачу войти в пятерку крупнейших экономик мира 9
22:06
Алтайские полицейские изъяли партию нелегальных сигарет на 7,5 млн рублей 1
21:54
Песков отреагировал на фотографию Рамзана Кадырова с пулеметами 12
21:29
На Алтае 15-летний мотоциклист выехал на "встречку" и врезался в иномарку москвича 0
21:13
В Барнауле легковушка столкнулась с автобусом. Пострадали женщина и двое детей 4
20:49
Новое оборудование для проживания детей-инвалидов закупили в комплексный центр Бийска 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.