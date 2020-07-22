Еще 183 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом сообщил о 183 новых случаях заражения COVID-19, которые выявили за минувшие сутки. Таким образом, общее число зараженных в регионе с начала эпидемии выросло до 7941.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 78, Рубцовск – 20, Бийск – 17, Новоалтайск – 12, Первомайский район – 7, Славгород – 5, Бийский, Павловский и Тальменский районы – по 4, Зональный район – 3, Заринск, Камень-на-Оби, Бурлинский, Михайловский, Рубцовский, Смоленский, Троицкий, Топчихинский районы – по 2, Яровое, Егорьевский, Заринский, Завьяловский, Змеиногорский, Каменский, Ключевский, Красногорский, Крутихинский, Панкрушихинский, Родинский, Тогульский, Усть-Калманский районы – по одному заболевшему.
За минувшие сутки скончались еще четверо пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее число умерших достигло 166 человек. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти 68 человек, по иным причинам скончались 95 зараженных, три случая находятся на экспертизе.
Как уже писал amic.ru, ранее барнаулец, живущий в Барселоне, сравнил антиковидные меры в столицах Алтайского края и Каталонии. По словам молодого человека, в Испании все намного жестче. Так, штраф за выход из дома без уважительной причины в Барселоне составляет 600 евро, а за отсутствие маски – 100 евро.
Комментарии
Ну если уж про барселону упоминаете, то упомяните размер помощи там и размер помощи тут, да и штрафы тут выше нежели там с учетом того что зарплата тут ниже во много раз.
Где Вы их все берете? Тесты уже с 12 июля не делают???
сообщил о 183 новых случаях
Все 183 человека старше 65 лет? До 65 лет с пневмонией много лежат?
22.07.2020 12:02
ххх
Где Вы их все берете? Тесты уже с 12 июля не делают???
Кто-то где-то говорил неделю назад, что только в Диагностическом на очереди более 10 тысяч тестов. Стоят пробирки, ждут пока до них дойдут руки.
за выход из дома без уважительной причины в Барселоне составляет 600 евро, а за отсутствие маски – 100 евро
Ну если у нас зарплата в 80 раз меньше, то за выход из дома без уважительной причины в Барнауле 600 руб, а за отсутствие маски – 100 руб. Но у нас профилактические беседы
в Диагностическом на очереди более 10 тысяч тестов
Постановление не делать тесты до 65 лет вышло в апреле, поэтому все 10 тысяч тестов должны быть взяты у стариков. Если бы брали у молодых, на очереди были бы 100 тысяч тестов. Но столько у нас сделать не могли
Ну если у нас зарплата в 80 раз меньше
У нас и цены раз в 10 меньше, чем в Барселоне
У нас за 60 км в час под знак 40 км штраф 250 рублей, если заплатить добровольно за 20 дней. И даже за 250 рублей большинство стараются ехать 59 км, 250 рублей жалко. Даже сотка за маску произвела бы эффект. А профилактическая беседа имеет обратный эффект
Про барселону интересно, как они нас учить будут,когда у них померло гораздо больше,а пожилых вообще косило.в интернатах большая часть постояльцев и умерла-и причем здесь штрафы?
И откуда зарплаты в Барселоне, если там конский штраф за выход из дома?
По конвоем ходят на работу?
22.07.2020 12:09
гость
на что они у вас меньше например?
22.07.2020 12:22
- гость -
Практически на любую услугу, например, на проезд, на стрижку
12:29
Тем кому интересны цены в Испании: стрижка мужская примерно 8 евро, женская -10-12. В дорогих 15 евро.
Самая дешевая цена одного билета 2.40 евро.
АЛТПРЕСС от 16 07 2020, интервью заведующей лабораторией, много интересного и познавательно из первых рук.
22.07.2020 12:37
- гость -
12:29
Тем кому интересны цены в Испании: стрижка мужская примерно 8 евро, женская -10-12. В дорогих 15 евро.
Самая дешевая цена одного билета 2.40 евро.
И стоимость бензина и солярки от 1,2-1,3 до 1,5- 1,7 за литр на островах
а еще в каталонии местные жители, оставшиеся без работы и жилья самовольно заселяются, в дома русских граждан и живут там , ибо бомжам жить негде. а русские все равно нескоро приедут.
22.07.2020 12:37
- гость -
Тем кому интересны цены в Испании: стрижка мужская примерно 8 евро
Ну и я про это же, 640 рублей мужику постричься, у нас за 200-300 рублей неплохо стригут. И сантехник к вам за 3 евро не придет смеситель менять, а у нас придет. Чтобы получать бешеную зарплату от своих услуг надо брать с клиентов соответственную цену. В Барнауле есть и молодые и симпатичные девочки, но они не берут с клиентов, как в Барселоне
22.07.2020 12:58
гость
Чтобы получать бешеную зарплату от своих услуг надо брать с клиентов соответственную цену.
Комментаторы хотят схитрить, жить в Барнауле, а помощь получать в размере как в Барселоне и желательно на "халяву"