В алтайском онкодиспансере зафиксировали новую вспышку коронавируса

В региональном онкологическом диспансере в Барнауле на улице Никитина зафиксировали вспышку коронавируса, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. Заболели более 40 человек, прочем почти половина из них – это медработники и персонал. В связи с этим оказание плановой медицинской помощи приостановили.
"Несмотря на предпринятые нами беспрецедентные меры защиты, коронавирусу удалось вновь проникнуть в диспансер. В конце прошлой недели у нас затемпературили сразу несколько пациентов, было проведено масштабное тестирование, которое и показало наличие инфекции", – пояснил заместитель главного врача по хирургической помощи Алексей Марьин.
Заболевших, в зависимости от их состояния, направили либо в специализированные госпитали для больных COVID-19, либо домой на амбулаторное наблюдение. Те, кто уже лежит в больнице, но при этом не заразился коронавирусом, продолжат получать медицинскую помощь.
Пациентов не будут принимать как минимум две недели. В помещениях запланирована санитарная обработка и контрольное тестирование медперсонала.
По словам Марьина, тех пациентов, которых должны были принять в этот период, перенаправят в другие клиники Барнаула, в том числе в отделения сходного профиля онкодиспансера, который расположен на Змеиногорском тракте.
Напомним, это уже вторая вспышка коронавируса в алтайском онкодиспансере. Как уже сообщал amic.ru, первая произошла в конце мая – начале июня. Тогда в медучреждении выявили 70 зараженных коронавирусом. Это были как медики, так и пациенты.
Комментарии
шо, опять?
или на амбулаторное наблюдение по месту жительства.
Не понимаю!!! Как можно зараженных отправлять домой, все равно общение с другими людьми будет, как не изолируйся дома - вот и дальнейшее ра пространение. Можно же для таких заболевших сделать отдельную больницу.
28.07.2020 15:27
- гость -
Китайцы сделали за месяц. наши троллики ржали в комментариях что мы тоже так можем, что больница в Китае не капитальная, а модульная - поэтому так быстро построили. В итоге даже разговоров нет за полгода
Можно же для таких заболевших сделать отдельную больницу.
У нас в крае много лишних отдельных больниц? Да и тут не Китай. Мы больницы не то что за 10 дней, а за 10 лет не факт что построим.