70 больных коронавирусом выявили в онкоцентре Барнаула

Около 70 человек оказались заражены коронавирусом в онкологическом диспансере Барнаула. Об этом amic.ru сообщил Алексей Марьин, заместитель главного врача по хирургической помощи онкодиспансера. Среди инфицированных, по его словам, как пациенты, так и медицинский персонал. У большинства болезнь протекает бессимптомно. Марьин также подчеркнул, что жителям края не о чем волноваться – без медицинской помощи никто не останется: "В настоящий момент в онкодиспансере выявлено около 70 инфицированных коронавирусом. Но, пожалуйста, без паники. Никто из наших пациентов без медицинской помощи не останется".

Большинство зараженных выявлены в онкоцентре на улице Никитина, 77. В настоящий момент учреждение закрыто на карантин до 10 июня. COVID-положительные пациенты и персонал отправлены на лечение в специализированные госпитали. Лечение незаразившихся пациентов продолжается. Ими занимаются медики с отрицательными результатами тестов на вирус. Пока клиника на карантине, им предстоит жить тут же. Всем необходимым и врачи, и больные обеспечены, подчеркнули в онкодиспансере.

Пациентов, которые должны были в этот период поступить в клинику, примут в "Надежде" на Змеиногорском тракте.

Кстати, в онкоцентре "Надежда" в пятницу коронавирус подтвердили у двух сотрудников клиники, работающих в отделениях урологии и радиотерапии № 2. Эти стационары также закрыты на карантин на две недели, а сотрудники направлены на спецлечение. Но онкобольные пациенты, которые там сейчас находятся, тоже продолжат получать лечение в полном объеме.



Все остальные отделения в "Надежде" работают в штатном режиме. Но условия приема пациентов ужесточены: теперь те, кто поступает в клинику на плановую госпитализацию, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус. Бесплатное тестирование пациентов проводит та же поликлиника, что выдает направление на госпитализацию.

Подробнее о том, как сейчас оказывают помощь онкобольным, читайте в материале: "Будет ужас". Онкобольные на Алтае боятся остаться без "Надежды" из-за коронавируса