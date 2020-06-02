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70 больных коронавирусом выявили в онкоцентре Барнаула

, ИА "Амител"
На карантин до 10 июня закрыт корпус на улице Никитина

Около 70 человек оказались заражены коронавирусом в онкологическом диспансере Барнаула. Об этом amic.ru сообщил Алексей Марьин, заместитель главного врача по хирургической помощи онкодиспансера. Среди инфицированных, по его словам, как пациенты, так и медицинский персонал. У большинства болезнь протекает бессимптомно. Марьин также подчеркнул, что жителям края не о чем волноваться – без медицинской помощи никто не останется: "В настоящий момент в онкодиспансере выявлено около 70 инфицированных коронавирусом. Но, пожалуйста, без паники. Никто из наших пациентов без медицинской помощи не останется".

Большинство зараженных выявлены в онкоцентре на улице Никитина, 77. В настоящий момент учреждение закрыто на карантин до 10 июня. COVID-положительные пациенты и персонал отправлены на лечение в специализированные госпитали. Лечение незаразившихся пациентов продолжается. Ими занимаются медики с отрицательными результатами тестов на вирус. Пока клиника на карантине, им предстоит жить тут же. Всем необходимым и врачи, и больные обеспечены, подчеркнули в онкодиспансере.

Пациентов, которые должны были в этот период поступить в клинику, примут в "Надежде" на Змеиногорском тракте.

Кстати, в онкоцентре "Надежда" в пятницу коронавирус подтвердили у двух сотрудников клиники, работающих в отделениях урологии и радиотерапии № 2. Эти стационары также закрыты на карантин на две недели, а сотрудники направлены на спецлечение. Но онкобольные пациенты, которые там сейчас находятся, тоже продолжат получать лечение в полном объеме.

Все остальные отделения в "Надежде" работают в штатном режиме. Но условия приема пациентов ужесточены: теперь те, кто поступает в клинику на плановую госпитализацию, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус. Бесплатное тестирование пациентов проводит та же поликлиника, что выдает направление на госпитализацию.

Подробнее о том, как сейчас оказывают помощь онкобольным, читайте в материале: "Будет ужас". Онкобольные на Алтае боятся остаться без "Надежды" из-за коронавируса

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

2.06.2020 12:37
гость

жесть, больницы главные очаги распространения

2.06.2020 12:39
Гость

А господин пОпов ещё не отставлен за "подготовку" к пандемии?

2.06.2020 12:46
- гость -

Шашлыки на майские поди прямо в больнице жарили? Общеизвестно же, что заразиться можно только так.

2.06.2020 12:47
гость

Жалко пациентов с онкологией, вирус наложится, многим тяжело придётся.

2.06.2020 13:06
гость

Вот она безалаберность нашего министерства! Как можно было такое допустить в БОЛЬНИЦАХ! Люди находятся там в замкнутом пространстве, в постоянном контакте и не было принято никаких мер! В больницах должны были в первую очередь все меры предпринять.
Зато с шашлычниками боролись, парки закрыли, на остановки в масках.
Заражаются только при тесном , постоянном контакте в замкнутом пространстве!( семейные очаги; в общежитиях; в больницах)
Очень жаль онкобольных, и так иммунитета нет, еще и этот вирус.
Ужас... Просто слов нет...

2.06.2020 13:32
Павсекакий


Чукче-писателю в 13:20:
"Об этом amic.ru сообщил Алексей Марьин, заместитель главного врача по хирургической помощи онкодиспансера."(с)
Если, этого недостаточно, можешь дойти до диспансера и проверить лично.

2.06.2020 13:35
- гость -

Дай Бог им выздоровления!

2.06.2020 13:40
НеКто

Странно, а в сводке Оперштаба ни слова об этом... Не поторопились ли Вы, сработав на опережение и обойдя Официальные источники, публикующие дважды проверенные данные?

2.06.2020 13:50
- гость -

2.06.2020 13:32
Павсекакий
Об этом amic.ru сообщил Алексей Марьин

Алексей Марьин, вероятно честный и порядочный человек взял и сказал как есть, не согласовал цифры с чинушами. Как теперь чинушки выкручиваться будут?

2.06.2020 13:52
гость

Странно, а в сводке Оперштаба ни слова об этом... Не поторопились ли Вы, сработав на опережение и обойдя Официальные источники, публикующие дважды проверенные данные?

Может и поторопились, выдали как есть.Потом спохватились, что новость компрометирует Минздрав, быстренько удалили. Но потом вернули обратно, новость- то уже прочитанной оказалась и даже прокомментированной.
А так да, не согласовали, можно такое выдавать или нет.

2.06.2020 14:06
Гость

"Павсекакий

Чукче-писателю в 13:20:
"Об этом amic.ru сообщил Алексей Марьин, заместитель главного врача по хирургической помощи онкодиспансера."(с)
Если, этого недостаточно, можешь дойти до диспансера и проверить лично"

Я читать умею! Я не верю словам, я верю подтвержденные данные, а то получается как в фильме "Алло Галочка (Амик) ты себе не представляешь, мы сегодня с Якиным улетаем в Гагры!"
Факты дамы и господа, должны быть подтвержденные факты.

2.06.2020 14:06
- гость -

Не переживайте, эти данные размажут как надо. Будут вам стабильные 60-80 ежедневно еще долго и счастливо.

2.06.2020 14:07
- гость -

Последнее, чему стоит верить, это официальным данным.

2.06.2020 14:10
Гость

ОБС (одна баба сказала) всегда работал и будет работать!

2.06.2020 14:15
гость

Последнее, чему стоит верить, это официальным данным.

Истина!

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