70 больных коронавирусом выявили в онкоцентре Барнаула

Около 70 человек оказались заражены коронавирусом в онкологическом диспансере Барнаула. Об этом amic.ru сообщил Алексей Марьин, заместитель главного врача по хирургической помощи онкодиспансера. Среди инфицированных, по его словам, как пациенты, так и медицинский персонал. У большинства болезнь протекает бессимптомно. Марьин также подчеркнул, что жителям края не о чем волноваться – без медицинской помощи никто не останется: "В настоящий момент в онкодиспансере выявлено около 70 инфицированных коронавирусом. Но, пожалуйста, без паники. Никто из наших пациентов без медицинской помощи не останется".
Большинство зараженных выявлены в онкоцентре на улице Никитина, 77. В настоящий момент учреждение закрыто на карантин до 10 июня. COVID-положительные пациенты и персонал отправлены на лечение в специализированные госпитали. Лечение незаразившихся пациентов продолжается. Ими занимаются медики с отрицательными результатами тестов на вирус. Пока клиника на карантине, им предстоит жить тут же. Всем необходимым и врачи, и больные обеспечены, подчеркнули в онкодиспансере.
Пациентов, которые должны были в этот период поступить в клинику, примут в "Надежде" на Змеиногорском тракте.
Кстати, в онкоцентре "Надежда" в пятницу коронавирус подтвердили у двух сотрудников клиники, работающих в отделениях урологии и радиотерапии № 2. Эти стационары также закрыты на карантин на две недели, а сотрудники направлены на спецлечение. Но онкобольные пациенты, которые там сейчас находятся, тоже продолжат получать лечение в полном объеме.
Все остальные отделения в "Надежде" работают в штатном режиме. Но условия приема пациентов ужесточены: теперь те, кто поступает в клинику на плановую госпитализацию, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус. Бесплатное тестирование пациентов проводит та же поликлиника, что выдает направление на госпитализацию.
Подробнее о том, как сейчас оказывают помощь онкобольным, читайте в материале: "Будет ужас". Онкобольные на Алтае боятся остаться без "Надежды" из-за коронавируса
Комментарии
жесть, больницы главные очаги распространения
А господин пОпов ещё не отставлен за "подготовку" к пандемии?
Шашлыки на майские поди прямо в больнице жарили? Общеизвестно же, что заразиться можно только так.
Жалко пациентов с онкологией, вирус наложится, многим тяжело придётся.
Вот она безалаберность нашего министерства! Как можно было такое допустить в БОЛЬНИЦАХ! Люди находятся там в замкнутом пространстве, в постоянном контакте и не было принято никаких мер! В больницах должны были в первую очередь все меры предпринять.
Зато с шашлычниками боролись, парки закрыли, на остановки в масках.
Заражаются только при тесном , постоянном контакте в замкнутом пространстве!( семейные очаги; в общежитиях; в больницах)
Очень жаль онкобольных, и так иммунитета нет, еще и этот вирус.
Ужас... Просто слов нет...
Чукче-писателю в 13:20:
"Об этом amic.ru сообщил Алексей Марьин, заместитель главного врача по хирургической помощи онкодиспансера."(с)
Если, этого недостаточно, можешь дойти до диспансера и проверить лично.
Дай Бог им выздоровления!
Странно, а в сводке Оперштаба ни слова об этом... Не поторопились ли Вы, сработав на опережение и обойдя Официальные источники, публикующие дважды проверенные данные?
2.06.2020 13:32
Павсекакий
Об этом amic.ru сообщил Алексей Марьин
Алексей Марьин, вероятно честный и порядочный человек взял и сказал как есть, не согласовал цифры с чинушами. Как теперь чинушки выкручиваться будут?
Странно, а в сводке Оперштаба ни слова об этом... Не поторопились ли Вы, сработав на опережение и обойдя Официальные источники, публикующие дважды проверенные данные?
Может и поторопились, выдали как есть.Потом спохватились, что новость компрометирует Минздрав, быстренько удалили. Но потом вернули обратно, новость- то уже прочитанной оказалась и даже прокомментированной.
А так да, не согласовали, можно такое выдавать или нет.
"Павсекакий
Чукче-писателю в 13:20:
"Об этом amic.ru сообщил Алексей Марьин, заместитель главного врача по хирургической помощи онкодиспансера."(с)
Если, этого недостаточно, можешь дойти до диспансера и проверить лично"
Я читать умею! Я не верю словам, я верю подтвержденные данные, а то получается как в фильме "Алло Галочка (Амик) ты себе не представляешь, мы сегодня с Якиным улетаем в Гагры!"
Факты дамы и господа, должны быть подтвержденные факты.
Не переживайте, эти данные размажут как надо. Будут вам стабильные 60-80 ежедневно еще долго и счастливо.
Последнее, чему стоит верить, это официальным данным.
ОБС (одна баба сказала) всегда работал и будет работать!
Последнее, чему стоит верить, это официальным данным.
Истина!