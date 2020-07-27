НОВОСТИОбщество

Полного восстановления плановой медицинской помощи в Алтайском крае пока не ожидается

Снимать ограничения все так же будут по районам

27 июля 2020, 14:40, ИА Амител

Фото: bashinform.ru
Фото: bashinform.ru

Снятие ограничений на оказание плановой медицинской помощи в Алтайском крае будет проходить поэтапно. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов во время пресс-конференции.

"Будем подходить к решению взвешенно, отталкиваясь от конкретной эпидемиологической ситуации в том или ином районе", – сказал он, отвечая на вопрос о возобновлении плановой медицины.

Напомним, что ранее оказание плановой медпомощи разрешили в шести центральных районных больницах края: 

  • Алейской ЦРБ;
  • Шипуновской ЦРБ;
  • Ельцовской ЦРБ;
  • Косихинской ЦРБ;
  • Первомайской ЦРБ им. А.Ф. Воробьева;
  • Красногорской ЦРБ.

В остальных районах изменений пока не было. 

Фото: unsplash.com

Шесть больниц Алтайского края возобновляют оказание плановой медпомощи

Возврат к прежнему режиму работы медучреждений будет поэтапным
НОВОСТИОбщество
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров