Полного восстановления плановой медицинской помощи в Алтайском крае пока не ожидается
Снимать ограничения все так же будут по районам
27 июля 2020, 14:40, ИА Амител
Фото: bashinform.ru
Снятие ограничений на оказание плановой медицинской помощи в Алтайском крае будет проходить поэтапно. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов во время пресс-конференции.
"Будем подходить к решению взвешенно, отталкиваясь от конкретной эпидемиологической ситуации в том или ином районе", – сказал он, отвечая на вопрос о возобновлении плановой медицины.
Напомним, что ранее оказание плановой медпомощи разрешили в шести центральных районных больницах края:
- Алейской ЦРБ;
- Шипуновской ЦРБ;
- Ельцовской ЦРБ;
- Косихинской ЦРБ;
- Первомайской ЦРБ им. А.Ф. Воробьева;
- Красногорской ЦРБ.
В остальных районах изменений пока не было.
