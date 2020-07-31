Пассажиропоток в аэропорту Барнаула начал восстанавливаться

Авиакомпании начали возобновлять прежние или вводить новые рейсы из Барнаула, однако пассажиропоток пока не достиг докризисного уровня, пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова представителя барнаульского аэропорта.
По информации собеседника издания, пассажиропоток восстанавливается, но до докризисного уровня на данный момент он не дотягивает на 30%.
Также представитель воздушной гавани рассказал, что в августе туроператор Pegas Touristik запустит чартерную программу из Барнаула в Анталью (Турция). Полеты при этом будут осуществляться через Ростов-на-Дону.
Кроме того, с 1 августа "Аэрофлот" возобновит второй ежедневный рейс из Барнаула в Москву, а с 4 августа "КрасАвиа" запустит дополнительный четвертый рейс в Красноярск.
Ранее сообщалось, что Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа. Первоначально будут доступны рейсы в Турцию, Танзанию и Великобританию. Однако в дальнейшем список стран увеличат.
Комментарии
Как там подъезд к порту? Все в бетонных блоках. Сервис.
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Амик, что курим? +36!!!
не паникуй, уже 35
Уже 31, на мороз потянуло!
остывает!
31.07.2020 07:42
- гость -
Как там подъезд к порту? Все в бетонных блоках. Сервис.
Причем здесь СЕРВИС, бетонные блоки это требования авиационной безопасности.
"Нет в мире больше радости, чем писать всякие гадости"!!