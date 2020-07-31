Пятница, 31 Июль, 11:02

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,36
€ 86,25
23°

834499 +0
Обь
236см +8


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеПолезный городКоронавирус на Алтае
Новости

Пассажиропоток в аэропорту Барнаула начал восстанавливаться

, ИА "Амител"
Однако докризисного уровня воздушной гавани пока достигнуть не удалось
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Авиакомпании начали возобновлять прежние или вводить новые рейсы из Барнаула, однако пассажиропоток пока не достиг докризисного уровня, пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова представителя барнаульского аэропорта.

По информации собеседника издания, пассажиропоток восстанавливается, но до докризисного уровня на данный момент он не дотягивает на 30%.

Также представитель воздушной гавани рассказал, что в августе туроператор Pegas Touristik запустит чартерную программу из Барнаула в Анталью (Турция). Полеты при этом будут осуществляться через Ростов-на-Дону.

Кроме того, с 1 августа "Аэрофлот" возобновит второй ежедневный рейс из Барнаула в Москву, а с 4 августа "КрасАвиа" запустит дополнительный четвертый рейс в Красноярск.

Ранее сообщалось, что Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа. Первоначально будут доступны рейсы в Турцию, Танзанию и Великобританию. Однако в дальнейшем список стран увеличат.

Материалы по теме
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

31.07.2020 07:42
- гость -

Как там подъезд к порту? Все в бетонных блоках. Сервис.

31.07.2020 07:58
- гость -


Погода
Сейчас 35.8oC
Барнаул

Амик, что курим? +36!!!

31.07.2020 08:00
- гость -

не паникуй, уже 35

31.07.2020 08:07
- гость -

Уже 31, на мороз потянуло!

31.07.2020 08:14
- гость -

остывает!

31.07.2020 09:45
гость


31.07.2020 07:42
- гость -

Как там подъезд к порту? Все в бетонных блоках. Сервис.

Причем здесь СЕРВИС, бетонные блоки это требования авиационной безопасности.
"Нет в мире больше радости, чем писать всякие гадости"!!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
10:53
Фитнес-клубы Алтайского края хотят работать и просят разрешения у Виктора Томенко 0
10:41
Телефон плюс сайт. Как инфицированные ковидом лечатся амбулаторно в Алтайском крае 0
10:30
Алтайский пенсионер едва не застрелил полицейского 1
10:17
Шесть алтайских университетов попали в Национальный рейтинг вузов 0
10:05
ФК "Динамо-Барнаул" стартует в Кубке России с выездного матча 0
09:57
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне могут просто работать в ЧОПе 5
09:47
Санатории Белокурихи готовы принимать переболевших коронавирусом 0
09:36
Иран согласился выплатить Украине компенсацию за сбитый в январе Boeing 2
09:24
Уехал – заплати. Как в Барнауле платить за свет и передавать показания удаленно? 0
09:06
В Бийске ищут очевидцев наезда на велосипедиста 1
08:55
В Республике Алтай выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом 0
08:43
Россиян предупредили об опасностях слишком горячей еды 0
08:31
Пенсии, ОСАГО и полеты за рубеж. Что изменится в жизни россиян в августе 2020 года? 7
08:16
На Алтае создали новый баскетбольный клуб. Почему? Для чего? И что с "АлтайБаскетом"? 2
08:03
Выплаты по 10 тысяч рублей детям до 16 лет в августе. Ждать ли их и когда? 1
07:48
Ученые назвали идеальную длительность секса. Не очень долго 15
07:32
Пассажиропоток в аэропорту Барнаула начал восстанавливаться 6
07:19
Замглавы района в Республике Алтай уволился после перенесенного COVID-19 0
07:04
СМИ: Михаила Старцева загнали в долги и выселили из квартиры 32
06:50
Алтайский край попал в число 11 регионов с завышенными ценами 11
06:33
Врач назвал первые признаки рака 4
06:17
Чтоб я так жил, как Козероги. Кому гороскоп обещает успех в августе 2020 года 0
06:02
Кратковременные дожди и грозы. Прогноз погоды в Алтайском крае на 31 июля 0
23:58
Такой день. Барнаульцы получают воду и обсуждают драку на Старом базаре 1
23:31
Барнаульцы вручную оттаскивали BMW от горящей машины. Видео 1
23:14
Эксперты объявили о смерти наличных денег в мире 0
22:54
Водитель кроссовера снес велосипедиста на пешеходном переходе в Барнауле. Видео 28
22:37
Путин поручил оцепить и обезвредить "экологический Чернобыль" в Сибири 2
22:10
Ефремову продлили домашний арест до следующего года 0
21:57
У места смертельной драки в Барнауле поставили пост охраны 12
21:33
В крови расчлененного рэпера Энди Картрайта не нашли наркотиков 2
21:09
Младенец пострадал в ДТП на парковке ТЦ в Барнауле 1
20:53
Житель Алтайского края зарезал немощного брата, чтобы за ним не ухаживали 0
20:35
Уроженец Алтайского края есть среди задержанных в Белоруссии россиян 5
20:13
16-летний подросток украл деньги у знакомого инвалида в Алтайском крае 0
19:53
Алтай стал самым популярным местом активного отдыха в России 2
19:35
Хроника коронавируса Алтайского края. День 123 0
19:16
Мишустин выделил Алтайскому краю еще 543 млн на детские выплаты 2
18:53
В расчленении рэпера Энди Картрайта из Versus Battle подозревают уроженку Барнаула 11
18:33
Мощный ливень обрушился на алтайское село Сростки 6
18:10
АлтГУ стал лучшим вузом Алтая в Национальном рейтинге университетов 0
17:58
"Расслабляться рано". В мэрии Барнаула оценили эффективность "ковидных" мер 3
17:46
Согласны на все. Алтайские парки просят Томенко разрешить работать 5
17:34
Мошенник едва не украл полмиллиона рублей у 85-летней жительницы Барнаула 0
17:22
Родители Старцева принесли соболезнования семье погибшего в драке 27
17:10
Слушать музыку, смотреть на горы. Интернет на алтайских курортах стал быстрее 3
16:52
В Алтайском крае вырастут пенсии у 132 тысяч работающих пенсионеров 7
16:39
В Алтайском крае возле трассы прогулялся медведь. Видео 7
16:27
Безопасно и эффективно. Новые технологии помогают алтайским врачам лечить жителей 4
16:15
Ученики центра профориентации получили уникальные рабочие тетради 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.