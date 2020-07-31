Иран согласился выплатить Украине компенсацию за сбитый в январе Boeing

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что иранская сторона готова выплатить Украине компенсацию за сбитый в январе самолет. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.
"Иран согласен на выплату компенсаций, но это займет много времени, – сказал Мусави во время встречи с журналистами. – Хотя многие пассажиры этого самолета были нашими соотечественниками, украинские граждане также присутствовали на нем".
Напомним, что Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" упал 8 января спустя несколько минут после взлета в Тегеране. Иран признал, что судно по ошибке сбили войска страны. Погибли 176 человек.
Комментарии
Молодцы. Умеют не только признавать свои ошибки, но и нести ответственность за них.
Эти молодцы сначала признавать не хотели, а потом еще платить отказывались. Вот так молодцы.