Жену погибшего рэпера Энди Картрайта задержали по подозрению в убийстве

Сожительницу репера Энди Картрайта задержали по подозрению в убийстве, сообщает ТАСС.
По данным источника агентства, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", а девушка доставлена в следственное отделение.
Напомним, что 30 июля на 30-м году жизни умер участник шоу Versus Battle Александр Юшко, известный как Энди Картрайт. Его жена, уроженка Барнаула Марина Аксова, вместе со своей мамой решила спрятать тело, расчленив его и распихав по пакетам. Внутренние органы супруга постирала в стиральной машинке, а другие части тела вываляла в соли.
Как ранее сообщил amic.ru, эксперты не обнаружили в организме репера наркотиков, а причиной смерти мог стать сердечный приступ.
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