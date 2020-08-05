Алтайские следователи раскрыли детали гибели туристки из Москвы

Следственные органы СУ СКР по Республике Алтай проводят предварительную проверку по факту гибели москвички во время сплава по реке Шавла в Кош-Агачском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Правоохранители выяснили, что 3 августа 36-летняя женщина была в составе группы из 14 туристов. Когда катамаран перевернулся, она утонула. Тело нашли и извлекли из воды сами туристы.
"В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что сплав был организован компанией из Москвы "Эксперт Ривер". Члены группы, в том числе погибшая, были экипированы, – уточнили в Следственном комитете. – Сплав осуществлялся под руководством директора компании".
Сейчас следователи выясняют, что послужило причиной опрокидывания катамарана, и могли ли предотвратить гибель женщины организаторы сплава. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии
Печально как, всё-таки. Так вот приехал человек из Москвы за ощущениями и впечатлениями, а нашел свой конец...
Катамаранах опасно сплавляться по рекам в Горном Алтае.
Человек сам подписывается по экстрим. Так что всем спокойно. И горные лыжи, и сплавы все это из одной оперы
сплав был организован компанией из Москвы "Эксперт Ривер".
Москву закрыть и опечатать до выяснения обстоятельств
"Утонувшая женщина была полностью экипирована"
Поэтому и утонула. Была бы налегке - выплыла бы.
"Утонувшая женщина была полностью экипирована"
Поэтому и утонула. Была бы налегке - выплыла бы.
Не пиши чушь! Экипировка в данном случае - это спасжилет и шлем. Без них на Катуни вообще делать нечего, "выплыть" самостоятельно в этой реке с холодной водой, быстрым течением и обилием подводных камней просто нереально. А утонуть могла банально - при перевороте попала под катамаран и захлебнулась, не сумев выбраться. Не повезло.