Вирусолог ожидает, что коронавирус мутирует во вторую волну

Доктор медицинских наук, профессор и вирусолог Анатолий Альтштейн уверен, что вторая волна коронавируса будет в октябре-ноябре и COVID-19 станет не таким, как прежде. Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде".
По его словам, коронавирусная инфекция должна "приспособиться к человеческой популяции". В частности, мутация должна привести снижении летальности, считает профессор.
"Коронавирусу не выгодно убивать своего хозяина, в его интересах, чтобы люди продолжали общаться между собой и вирус мог передаваться все новым и новым владельцам, — пояснил Альтштейн. — Иными словами есть предположения, что во вторую волну ковид станет более массовым заболеванием, но количество тяжелых случаев уменьшится".
Ранее Альтштейн рассказал о том, как коронавирусом можно заразиться через пачку чипсов. При этом он уточнил, что это касается только людей, которые не живут вместе. Совместно проживающие люди и без того постоянно контактируют друг с другом.
Комментарии