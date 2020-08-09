Такой день. Дети пострадали в ДТП, а Харламов оценил речь мэра Барнаула

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 9 августа. Без коронавируса.
В двух ДТП на территории Алтайского края пострадали сразу пятеро детей. Четверо из них получили травмы во время столкновения с прицепом автомобиля "Шевроле Нива" в Славгородском районе. Вместе с ними травмированы двое взрослых. Еще одну девочку сбили в Барнауле на Змеиногорском тракте.
Мост через реку Склюиха и подъездные пути к нему за 87 млн рублей построят в Рубцовском районе. Мост возведут рядом с селом Самарка, где местные жители давно жаловались, что старая переправа через реку находится в ветхом состоянии. Строительство планируют завершить в 2021 году.
Штормовое предупреждение из-за аномальной жары и высокой пожароопасности продлили в Алтайском крае. Теперь оно действует до 12 августа. Местным жителям рекомендуют строго соблюдать правила пожарной безопасности.
На платном озере в барнаульском поселке Казенная Заимка утонул мужчина. Погибшему 36 лет. Его тело так и не нашли. В поисках задействовали водолазов.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил тружеников строительной отрасли с профессиональным праздником. Он напомнил, что в 2019 году строители возвели в Алтайском крае семь детских садов, две школы, 17 ФАПов, реабилитационный центр для детей и подростков "Журавлики", а также квартиры для 11 тысяч семей.
Юморист Гарик Харламов прокомментировал курьезное видео с главой Барнаула Вячеславом Франком, где он случайно попытался надеть медицинскую маску на глаза. Харламов назвал эпизод "лучшей речью мэра Барнаула".
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