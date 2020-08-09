Хроника коронавируса Алтайского края. День 133

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и еще четыре смерти инфицированных. Барнаульское "Динамо" не сыграет ближайший матч против "Носты" из-за заражения COVID-19 игроков команды из Новотроицка. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 9 августа – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 92 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
На Барнаул пришлись 54 инфицированных. Остальные распределились следующим образом: Рубцовск – 12, Новоалтайск – 6, Бийск, Первомайский район – 3, Алейск – 2, Завьяловский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Косихинский, Павловский, Рубцовский, Тальменский, Угловский, Целинный районы, Яровое, Заринск – по одному заболевшему.
В Алтайском крае умерли еще четыре пациента, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Всего в регионе с начала пандемии скончались 248 человек с коронавирусом, из них 100 – от COVID-19, 145 – от иных заболеваний. Три случая находятся на экспертизе.
Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз занимает 23-ю строчку среди всех регионов РФ. Длительное время по этому показателю в сравнении с другими субъектами России край находился на более высоких позициях.
Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (689 человек), Свердловской области (184), Ханты-Мансийском АО (170) и Санкт-Петербурге (160).
В Горном Алтае выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.
Общее количество заболевших в регионе выросло до 1724.
При этом выздоровел 1398 человек, 13 из которых – за последние сутки.
ФК "Динамо-Барнаул" должно было начать сезон 9 августа матчем против клуба "Носта" из Новотроицка. Однако эту игру отменили из-за вспышки коронавируса в команде соперника из Оренбургской области. Точное число заболевших неизвестно.
Теперь дебют барнаульской команде в сезоне 2020-2021 в зоне "Урал-Приволжье" запланирован на 12 августа. В этот день должна состояться гостевая встреча с другой оренбуржской командой — "Оренбургом-2".
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