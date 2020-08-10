Барнаульцы пожаловались на разбитый после ремонта теплосетей тротуар

Жители Барнаула рассказали о неприятных последствиях ремонта на теплосетях. Например, на Северо-Западной от тротуара почти ничего не осталось.
"Все лето меняли трубы на теплотрассе. После ремонта тротуар оставили в ужасном состоянии, и никто ничего не восстанавливает. Светофора тоже нет, приходится ориентироваться на другие, что на перекрестке", – написала местная жительница.
По словам горожанки, пройти по остаткам тротуара почти невозможно и женщины с колясками вынуждены обходить поврежденный участок по проезжей части.
Ранее amic.ru писал, что в Барнауле отремонтируют более 40 тротуаров. Надеемся, что на этот власти тоже обратят внимание.
Комментарии
Ремонт Гоньбинского тракта..Асфальт положили,а остановочные павильоны забыли вернуть.И все лето пенсионеры стоят то под палящим солнцем,то под ливнем.Куда дели остановочные павильоны???
Продали кому-то