В Республике Алтай возобновились внутренние авиаперелеты

Согласно решению главы Республики Алтай Олега Хорохордина, возобновлены внутренние рейсы по маршруту Горно-Алтайск – Кош-Агач – Горно-Алтайск. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
После каждого рейса обязательна тщательная санитарная обработка бортов и прохождение бесконтактной термометрии пассажирами.
"Ограничительные меры, введенные в Кош-Агачском районе, не снимаются, – уточнил Хорохордин. – Как и прежде, на территории муниципального образования действует обязательный масочный режим, дезинфекция общественных мест".
Как ранее писал amic.ru, авиарейсы из Горно-Алтайска в отдаленные районы Республики Алтай открыли 1 апреля. Полеты организует авиакомпания "Сибирская легкая авиация". Их выполняют на самолетах L-410, которые вмещают до 15 человек.
Стоимость билетов составляет от 2,2 тысячи рублей (Усть-Кокса) до 2,7 тысячи рублей (Кош-Агач). С собой каждый турист сможет взять до 10 кг багажа.
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