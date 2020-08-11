Зарегистрированная в России вакцина от COVID-19 получила название "Гам-КОВИД-Вак", передает РБК со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Препарат не содержит в себе компонентов COVID-19 и основан на аденовирусе человека. Вакцина состоит из двух компонентов, а значит, пациент получит ее в два приема. В ведомстве утверждают, что "Гам-КОВИД-Вак" позволяет сформировать иммунитет на срок до двух лет.
Препарат прошел испытания на грызунах и приматах, а также на двух группах добровольцев, по 38 человек в каждой.
Как ранее сообщил amic.ru, Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19. При этом одна из дочерей президента уже сделала прививку и сейчас чувствует себя хорошо.
Комментарии
Дочери Путина в двух группах добровольцев не было. Зачем врать?
Заказы на препарат пришли уже из 20-ти стран.
11.08.2020 17:51
- гость -
Теперь будем посмотреть,кому раньше? Россиянам пообещали 1 января 2021 года "ввести в гражданский оборот".
Вот уж действительно когда название соответствует тому что в бутыльке.
Про 20 стран это враньё с телевизора.
11.08.2020 17:59
- гость -
И будем мы этим "ГамВаком" тряпочку смачивать и голову бинтовать.
"Поддержим отечественного производителя!"
"на двух группах добровольцев, по 38 человек в каждой"
Это туфта. В лучшем случае - бесполезная.
На фото дочерь справа или слева?
РФПИ получил заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев
Это враньё с экрана интернетовского монитора?Такое может быть?Так что всё по чесноку.