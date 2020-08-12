Газель въехала в жилой дом в Барнауле

Подписчики сообщества "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что "Газель" врезалась в частный дом. Инцидент произошел на улице Фомина.
Кабина машины пробила стену, а кузов перекрыл пешеходную дорожку. По информации очевидцев, водителю грузовика стало плохо, поэтому он выехал за пределы проезжей части и врезался в здание.
Информации о пострадавших нет. Подробности происшествия уточняются.
Ранее amic.ru писал о том, что водитель легкового автомобиля в Барнауле не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Из-за этого жители близлежащих домов остались без света, а сам виновник ДТП скрылся с места происшествия.
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