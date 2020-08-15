Иномарка потеряла колеса и "оседлала" ограждение в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22
Жесткая авария произошла в Барнауле на проспекте Комсомольском утром 15 августа. Кадры с места ДТП опубликовали в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
На них видно, что автомобиль буквально повис на ограждении. На кузове иномарки практически нет мест, которые избежали бы царапин и вмятин. Отлетели два колеса.
Машина снесла ограждение и протаранила дорожный знак, после чего и "оседлала" металлическое ограждение.
По словам очевидцев, водитель не справился с управлением. О пострадавших ничего не известно.
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