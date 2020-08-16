Названы сроки начала третьего этапа испытания российской вакцины от коронавируса

Третий, послерегистрационный этап исследований российской вакцины против коронавируса планируют начать в течение 7-10 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Национального исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.
Теперь в клинических испытаниях препарата примут несколько десятков тысяч человек, проживающих в Москве и Московской области. По словам специалиста, в регионе есть вся необходимая инфраструктура не только для вакцинации, но и для учета состояния испытуемых.
Как ранее сообщил amic.ru, в России выпустили первую партию вакцины "Спутник V". По словам главы учреждения Александра Гинцбурга, произвести необходимый для прививания россиян объем можно за 9-12 месяцев.
Комментарии
Тренируйся вон......, на кошках!..
Пусть этот Гинцбург, простигосподи, на соплеменничках своих упражняется.
Как хорошо, что мы не Москва. Единственный плюс. Не хочу быть подопытной крысой для вакцины, у которой более 100 побочных эффектов.