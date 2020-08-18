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Из студентов – в бизнесмены. Молодежь Алтая приглашают на шоу "Фабрика бизнес-идей"

, ИА "Амител"
Участников ждут мастер-классы и индивидуальные консультации от бизнес-тренеров

В Барнауле проходит реалити-шоу для молодежи "Фабрика бизнес-идей". Первый этап конкурса уже начался – в нем участвуют школьники от 14 до 17 лет. На следующий этап приглашают молодых людей от 18 до 30 лет. Подать заявку можно до 26 сентября 2020 года на сайте

Участники изучат основы предпринимательства и будут генерировать бизнес-идеи. Им помогут опытные практики: 

  • Денис Газукин – ментор, основатель интернет-агентства MITRA, генеральный директор компании Freematiq;
  • Татьяна Дведенидова – бизнес-консультант, медиатор, владелец "Альфа-консалтинг" и языковой школы "Альфа";
  • Денис Матис – ментор, бизнес-тренер, инвестор, владелец детского сада "Капитошка", совладелец лазертаг-клуба "Полигон 22";
  • Валентина Шилова – ментор, тренер, сертифицированный коуч ICF, руководитель центра компетенций "Виант", основатель "АлтайГлонассМониторинг", юрист;
  • Станислав Яковенко – ментор, бизнес-тренер, психолог, спортсмен, фитнес-инструктор, нутрициолог, владелец сети фитнес-клубов My BodyTec.

Конкурс проходит в рамках регионального проекта "Популяризация предпринимательства". Участники получат ценные призы. Следить за новостями проекта можно на сайте центра "Мой бизнес".  Финал состоится в прямом эфире двух телеканалов 13 ноября 2020 года.

Центр "Мой бизнес"
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
Сайт 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

18.08.2020 07:14
- гость -

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