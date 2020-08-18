Алтайские биатлонисты готовятся к новому сезону в составе юношеской сборной России

Олег Домичек из Бийского района и Анастасия Гришина из Алтайского района готовятся к новому сезону в составе юношеской сборной России. Отмечается, что команда второй раз проходит централизованную подготовку.
С 17 августа спортсмены тренируются в Токсово Ленинградской области.
В 2019 году юношеская сборная провела четыре сбора при поддержке Олимпийского комитета России. В Министерстве спорта Алтайского края добавили, что для Анастасии Гришиной это первый централизованный сбор с национальной командой.
Составы юношеских сборных России по биатлону можно посмотреть на сайте "Алтайский спорт".
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