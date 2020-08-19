Алтайский край вошел в топ-5 регионов СФО по вылечившимся от COVID-19

Хакасия, Тыва и Новосибирская область на 18 августа стали лидерами в Сибири по доле выздоровевших после заражения COVID-19, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Доля таких пациентов составила 90%, 88% и 88% соответственно.
В пятерку по этому показателю также вошли Республика Алтай (87%) и Алтайский край (86%).
"Число регионов России, где процент вылечившихся от 81 до 100% от общего числа пациентов с официально подтвержденным диагнозом, по состоянию на 18 августа составляет 51 (их стало больше на 5). Таких регионов уже две трети, – уточнили в оперштабе. – Это наиболее благополучные территории. В их числе, как и ранее, – Новосибирская область, Красноярский и Алтайский края, республики Алтай, Тыва и Хакасия".
При этом скорость выздоровления пациентов в целом по Сибирскому федеральному округу за это же время составила 80%, что на четыре процентных пункта больше, чем средний показатель по стране.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом. Шесть пациентов скончались.
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