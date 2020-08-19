Еще 85 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае

85 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19. Общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе составляет 10 887 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 55, Заринск – 7, Бийск, Новоалтайск, Первомайский, Хабарский районы – по 3 заболевших, Ребрихинский, Романовский районы – по 2 , Камень-на-Оби, Благовещенский, Михайловский, Павловский, Панкрушихинский, Троицкий, Тюменцевский районы – по одному заболевшему.
Также за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Количество летальных исходов выросло до 287. В 111 случаях причиной смерти стал коронавирус.
Как уже сообщал amic.ru, в Алтайском крае стартовал проект по реабилитации больных, которые перенесли пневмонию, вызванную коронавирусом. Его реализуют на базе Алтайского врачебно-физкультурного диспансера в режиме онлайн.
Комментарии
Да что же это такое.
Каждый день "сводки с фронта", как под копирку.
где их берут? про другие болезни где сводки?