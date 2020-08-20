"Дайте время на раскачку". Советы психолога, как помочь ребенку вернуться в школу

До начала учебного года остались чуть меньше двух недель. А это значит, что пора начинать подготовку детей к школе. Для этого уже на завтра заведите будильник пораньше, вечером мечтайте о будущем, готовьтесь драться подушками и помните: успех это не только "пятерки", советует барнаульский психолог Екатерина Кабанченко. Она рассказала amic.ru как не сойти с ума от нагрузки в первые учебные дни и зачем школьникам обновлять свой рабочий стол. Читайте наш материал и вы тоже это узнаете (спойлер: для тех, кто не хочет вникать в подробности, в конце мы подготовили чек-лист для родителей).
И дети, и родители, и учителя в этом году ушли из школы гораздо раньше окончания учебного года, так как началось дистанционное обучение. И, конечно, все школьные привычки — расписание дня, нагрузка, общение друг с другом могли нарушиться. И чтобы избежать стрессовых ситуаций, за полторы-две недели до сентября нужно постепенно возвращать ребенка к школьному режиму.
Начните с раннего подъема и небольшой ежедневной нагрузки. Поручайте ребенку какие-то домашние или учебные дела (как вариант, решить три примера, прочитать 15 страниц в книге). Но слишком серьезно не нагружайте. Например, не нужно заставлять дитя за неделю прочитать список литературы, заданной на все лето. Следите, чтобы у школьника в течение дня чередовалось время работы и отдыха.
Не все дети ходят в школу с удовольствием. И вот тут родителям важно найти подход к ребенку. Если причина только в том, что ребенок не любит учиться, акцентируйте его внимание на вещах, которые его в школе привлекают. Может, это спортивная секция, или любимый предмет, или любимый учитель. Если ваш ребенок учится в 3-5 классах, помечтайте вместе с ним о будущем, порассуждайте, чего бы он хотел добиться. И разговор нужно строить так: "Что ты можешь делать в школе уже сейчас, чтобы получить желаемое?" Если будет цель, то ребенок будет стремиться к ее достижению, даже если школа не особо ему нравится. А такие разговоры помогут ему адаптироваться.
Обязательно разговаривайте с ребенком об эмоциях, которые он испытывает. Если ему страшно, или он на что-то злится, задайте открытый вопрос: "когда именно тебе тревожно: на уроке или в какой-то другой ситуации?". Не закрывайте глаза, не отмахивайтесь от его эмоций.Нужно обязательно выяснить, что с ребенком происходит, потому что только тогда можно найти способ, как ему помочь. Возможно, это именно та ситуация, где родитель должен вмешаться, поговорить с педагогом или просто успокоить ребенка.
Нельзя за две недели до начала учебного года "заставить" ребенка полюбить школу. Но с повзрослевшим ребенком можно говорить уже как с равным: "да, я понимаю, тебе туда не хочется. Понимаю, что ты можешь злиться на это, но в жизни такие правила". Аккуратно выясняем причину "нелюбви" и смотрим, как можем помочь.
Здорово, когда у ребенка есть один или несколько любимых предметов, или любимое дело, которое у него получается и он чувствует, что молодец. Но важно, чтобы это ценили и близкие взрослые. Ведь если ребенок великолепно рисует и делает поделки на уроках технологии, а в ответ слышит: "Ну и что, что у тебя пять по технологии, зато по математике тройка", то успешным себя чувствовать не будет.
Отмечайте то, что получается у ребенка, хвалите, пусть он знает, что вы видите его успехи. Может быть именно ваш ребенок умеет решать конфликты в классе и всех мирить — это тоже полезное качество, которое во взрослой жизни пригодится.
У школьника дома обязательно должно быть организовано свое учебное пространство. Лучше делать это совместно с ребенком, чтобы он сам выбрал себе ручку, пенал, дневник и так далее. А перед первым сентября даже для старших школьников нужно устраивать обновления: поменять органайзер на рабочем столе, переставить на другое место книги. Может быть, даже сам стол повернуть по-другому. Это очень важно для ребенка, потому что новый учебный год для него это новый этап жизни: я узнаю новое, я чего-то нового добьюсь, я уже другой человек, так как изменился за год. Поэтому даже небольшая перестановка на рабочем столе, яркий плакат с новым расписанием добавят ощущение, что действительно в жизни начинаются перемены. А так как он сам принимает в них участие, они ему приятны и он чувствует, что может ими управлять.
Ребенок принес "двойку": Не ругайтесь, поддержите ребенка. Ему сейчас точно хуже, чем вам. Потому что даже будущий первоклашка знает, что такие отметки как грустный смайлик или двойка — это не очень хорошо. И когда уже в первом классе мы начинаем ребенка наказывать за отметку, он привыкает к тому, что оценка нужна родителям. А если он сам расстроился из-за плохой отметки, а его за это еще и наказали, то чувство огорчения сменяется переживанием за наказание. То есть включается алгоритм "я расстраиваюсь не потому, что получил не такую оценку, которую хотел. Не из-за того, что не добился цели, а из-за того, что меня наказали". И по сути, точки роста у ребенка нет.
Поэтому сдержите свои эмоции, поддержите ребенка и помогите понять, какие действия или бездействия привели к такому результату, что нужно исправить. И обязательно спросите, чем можете помочь.
Не только детям нужно вспоминать режим. Родителям школьника тоже за полторы-две недели нужно начать вставать пораньше, чтобы к 1 сентября войти в привычный ритм. Тогда утренние сборы в школу и на работу будут проходить для всех в спокойном состоянии.
Если ваш ребенок первоклассник, запомните: вам, как маме и папе, сейчас тоже всего семь лет, и вы тоже в первый раз идете в школу как родители. И это нормально, когда у вас там будут победы и поражения, и ситуации, в которых вы почувствуете растерянность. Это нормально. Повторяйте эту установку каждый раз в трудные моменты родительства.
Но очень постарайтесь отделить свой негативный опыт, который, возможно, был у вас во время учебы, от того, что происходит с вашим ребенком. Потому что, даже если у вас что-то не складывалось, это не значит, у ваших детей будет то же самое. Объективно оцените учительницу вашего ребенка, найдите в ней сильные качества и достоинства. Потому что школьник должен чувствовать, что мама и папа доверяют педагогу.
1. За полторы-две недели начните подготовку к школе: вставайте рано, давайте нетрудные поручения ребенку. Да и себя приучайте к новому режиму.
2. Обустройте учебное место — обновите рабочий стол, повесьте яркое расписание дня, сохраняйте спокойную атмосферу в доме и семейные традиции.
3. Не ставьте жестких условий ребенку (учиться только на пятерки и никаких замечаний на уроках), не пугайте его школой.
4. Дайте ребенку почувствовать себя успешным. Тогда он будет тянуться к знаниям и расти в том, что у него хорошо получается.
5. Не ругайте за плохие отметки. Лучше помогите проанализировать, что к этому привело и как исправить.
6. Говорите с ребенком о его эмоциях. Помогите сбросить негатив, чтобы он не вылился в драки и апатию.
И помните: детям нужно время на адаптацию и на переход на новый режим. Поэтому в первые недели сентября не загружайте ребенка спортивными секциями и учебой, не требуйте от него больших результатов. Ребенок только входит в школьную жизнь после длительного перерыва. Дайте ему время на раскачку.
Комментарии
Сколько знаю знаю психологов - все задолбанные жизнью тетки с кучей личностных проблем. Но вот советы раздавать они горазды. Балаболки.