"Дайте время на раскачку". Советы психолога, как помочь ребенку вернуться в школу

До начала учебного года остались чуть меньше двух недель. А это значит, что пора начинать подготовку детей к школе. Для этого уже на завтра заведите будильник пораньше, вечером мечтайте о будущем, готовьтесь драться подушками и помните: успех это не только "пятерки", советует барнаульский психолог Екатерина Кабанченко. Она рассказала amic.ru как не сойти с ума от нагрузки в первые учебные дни и зачем школьникам обновлять свой рабочий стол. Читайте наш материал и вы тоже это узнаете (спойлер: для тех, кто не хочет вникать в подробности, в конце мы подготовили чек-лист для родителей).

1 Будите пораньше и поручайте дела "Дети не должны быть смыслом жизни". Психолог о том, как нельзя воспитывать ребенка Как быть, если ребенок плохо учится или красит волосы в синий цвет? И дети, и родители, и учителя в этом году ушли из школы гораздо раньше окончания учебного года, так как началось дистанционное обучение. И, конечно, все школьные привычки — расписание дня, нагрузка, общение друг с другом могли нарушиться. И чтобы избежать стрессовых ситуаций, за полторы-две недели до сентября нужно постепенно возвращать ребенка к школьному режиму. Начните с раннего подъема и небольшой ежедневной нагрузки. Поручайте ребенку какие-то домашние или учебные дела (как вариант, решить три примера, прочитать 15 страниц в книге). Но слишком серьезно не нагружайте. Например, не нужно заставлять дитя за неделю прочитать список литературы, заданной на все лето. Следите, чтобы у школьника в течение дня чередовалось время работы и отдыха.

2 Сходите в школу заранее Ваш ребенок — будущий первоклассник и очень переживает? До начала учебного года сходите вместе с ним на территорию школы, посмотрите, как там все устроено и обязательно отвечайте на все его вопросы. Объясните, что ждет его на уроках, что можно делать на переменах. Не пугайте ребенка тем, что ждете от него только пятерок, что там будут страшные и ужасные контрольные и строгие учителя. Расскажите ему, что он там будет расти, узнавать новое, у него будут учителя, которые помогут раскрыть его таланты. Настройте на позитив: у него появятся новые друзья, интересные события. Для первоклассника важно создать атмосферу большого праздника, чтобы сформировать положительное отношение к школе.

3 Мечтайте о будущем и ставьте цели Не все дети ходят в школу с удовольствием. И вот тут родителям важно найти подход к ребенку. Если причина только в том, что ребенок не любит учиться, акцентируйте его внимание на вещах, которые его в школе привлекают. Может, это спортивная секция, или любимый предмет, или любимый учитель. Если ваш ребенок учится в 3-5 классах, помечтайте вместе с ним о будущем, порассуждайте, чего бы он хотел добиться. И разговор нужно строить так: "Что ты можешь делать в школе уже сейчас, чтобы получить желаемое?" Если будет цель, то ребенок будет стремиться к ее достижению, даже если школа не особо ему нравится. А такие разговоры помогут ему адаптироваться.

4 Не "забивайте" на ребенка Некоторые взрослые считают, что ребенок сам прекрасно адаптируется к школе. Он, конечно, адаптируется. Но только у одного ребенка система адаптации может быть сильная в силу его характера, темперамента, накопленное опыта, а у другого — нет. И это может привести к школьной дезадаптации. Проявлений такого состояния множество: это могут быть постоянное нарушение школьных правил, повышенная агрессивность или наоборот, робость и вялость, и тогда ребенок становится изгоем в классе. Психика может отреагировать нервным тиком, появлением навязчивых движений. В таких ситуациях понадобится помощь психолога и длительная реабилитация. Поэтому не отмахивайтесь от ребенка, помогите ему уже сейчас.

5 Не требуйте "пятерки" Не нагружайте ребенка своими сверхожиданиями. Не требуйте от него только "пятерок" или полного отсутствия замечаний. Из-за осознания, что от него требуют то, что он не может сейчас дать, у ребенка может наступить разочарование в самом себе. Он понимает, что школа — это место, где он будет неуспешным и разочарует родителей. А значит, идти ему туда не хочется. На подсознательном уровне включается протестное поведение: "не хочу", "не пойду", "надоела ваша школа". В итоге такая ситуация может привести к сниженному настроению, апатии и даже депрессии.

6 Разговаривайте о страхах Обязательно разговаривайте с ребенком об эмоциях, которые он испытывает. Если ему страшно, или он на что-то злится, задайте открытый вопрос: "когда именно тебе тревожно: на уроке или в какой-то другой ситуации?". Не закрывайте глаза, не отмахивайтесь от его эмоций.Нужно обязательно выяснить, что с ребенком происходит, потому что только тогда можно найти способ, как ему помочь. Возможно, это именно та ситуация, где родитель должен вмешаться, поговорить с педагогом или просто успокоить ребенка.

7 Дайте ребенку почувствовать себя успешным "Мы разучились по-детски мечтать". Психолог о разводах и дистанционке во время COVID Гоар Кроян объяснила, почему в режиме самоизоляции люди злятся на самых близких и что с этим делать Нельзя за две недели до начала учебного года "заставить" ребенка полюбить школу. Но с повзрослевшим ребенком можно говорить уже как с равным: "да, я понимаю, тебе туда не хочется. Понимаю, что ты можешь злиться на это, но в жизни такие правила". Аккуратно выясняем причину "нелюбви" и смотрим, как можем помочь. Здорово, когда у ребенка есть один или несколько любимых предметов, или любимое дело, которое у него получается и он чувствует, что молодец. Но важно, чтобы это ценили и близкие взрослые. Ведь если ребенок великолепно рисует и делает поделки на уроках технологии, а в ответ слышит: "Ну и что, что у тебя пять по технологии, зато по математике тройка", то успешным себя чувствовать не будет. Отмечайте то, что получается у ребенка, хвалите, пусть он знает, что вы видите его успехи. Может быть именно ваш ребенок умеет решать конфликты в классе и всех мирить — это тоже полезное качество, которое во взрослой жизни пригодится.

8 Купите что-нибудь новенькое У школьника дома обязательно должно быть организовано свое учебное пространство. Лучше делать это совместно с ребенком, чтобы он сам выбрал себе ручку, пенал, дневник и так далее. А перед первым сентября даже для старших школьников нужно устраивать обновления: поменять органайзер на рабочем столе, переставить на другое место книги. Может быть, даже сам стол повернуть по-другому. Это очень важно для ребенка, потому что новый учебный год для него это новый этап жизни: я узнаю новое, я чего-то нового добьюсь, я уже другой человек, так как изменился за год. Поэтому даже небольшая перестановка на рабочем столе, яркий плакат с новым расписанием добавят ощущение, что действительно в жизни начинаются перемены. А так как он сам принимает в них участие, они ему приятны и он чувствует, что может ими управлять.

9 Целуйте ребенка по утрам Старайтесь сохранять в семье спокойную поддерживающую и эмоциональную среду, без резких потрясений и изменений уклада жизни. Если ребенок всегда с мамой и папой ездил в воскресенье в лес, то с началом учебного года нужно продолжить эту традицию. Тот уклад, который был у ребенка до школы, важно сохранить, потому что в ситуации перемен это даст ему ощущение стабильности. Если мама всегда будила поцелуем с утра, то даже теперь, когда опаздываем в школу, она тоже должна это делать. Такие вещи очень важны для эмоционального состояния.

10 Двойка — дело житейское Ребенок принес "двойку": Не ругайтесь, поддержите ребенка. Ему сейчас точно хуже, чем вам. Потому что даже будущий первоклашка знает, что такие отметки как грустный смайлик или двойка — это не очень хорошо. И когда уже в первом классе мы начинаем ребенка наказывать за отметку, он привыкает к тому, что оценка нужна родителям. А если он сам расстроился из-за плохой отметки, а его за это еще и наказали, то чувство огорчения сменяется переживанием за наказание. То есть включается алгоритм "я расстраиваюсь не потому, что получил не такую оценку, которую хотел. Не из-за того, что не добился цели, а из-за того, что меня наказали". И по сути, точки роста у ребенка нет. Поэтому сдержите свои эмоции, поддержите ребенка и помогите понять, какие действия или бездействия привели к такому результату, что нужно исправить. И обязательно спросите, чем можете помочь.

11 Подеритесь подушками и порычите Когда ребенок очень напряжен и злится, ему нужно помочь выплеснуть негативные эмоции. И сделать это безопасно. Предложите заняться каким-нибудь творчеством — оно хорошо помогает справиться с тревогой и переживаниями. Потанцуйте, подеритесь подушками, поиграйте в диких животных и от всей души порычите друг на друга. Подавлять негативные эмоции не надо. Они будут копиться и позже вырвутся по-другому: через драки в школе, через сниженное настроение, болезни или перенапряжение нервной системы.

12 Запомните: вам тоже семь лет Не только детям нужно вспоминать режим. Родителям школьника тоже за полторы-две недели нужно начать вставать пораньше, чтобы к 1 сентября войти в привычный ритм. Тогда утренние сборы в школу и на работу будут проходить для всех в спокойном состоянии. Если ваш ребенок первоклассник, запомните: вам, как маме и папе, сейчас тоже всего семь лет, и вы тоже в первый раз идете в школу как родители. И это нормально, когда у вас там будут победы и поражения, и ситуации, в которых вы почувствуете растерянность. Это нормально. Повторяйте эту установку каждый раз в трудные моменты родительства. Но очень постарайтесь отделить свой негативный опыт, который, возможно, был у вас во время учебы, от того, что происходит с вашим ребенком. Потому что, даже если у вас что-то не складывалось, это не значит, у ваших детей будет то же самое. Объективно оцените учительницу вашего ребенка, найдите в ней сильные качества и достоинства. Потому что школьник должен чувствовать, что мама и папа доверяют педагогу.