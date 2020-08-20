Бензовоз и "паровоз" затруднили движение в Барнауле

Фото: Barnaul22
В Барнауле произошли сразу две крупные автомобильные аварии, движение по двум улицам сильно затруднено, сообщает паблик Barnaul22.
Первое столкновение случилось на проспекте Красноармейском в районе пересечения с улицей Гоголя. Бензовоз столкнулся с пассажирским автобусом. Сейчас движение по участку почти полностью перекрыто, пробка растянулась от улицы Интернациональной до площади Спартака.
Второе ДТП произошло на улице Кутузова. Там в инциденте приняли участие сразу четыре автомобиля, которые собрали "паровозик". Возможной причиной могло стать несоблюдение безопасной дистанции во время движения.
Подробности ДТП и информация о пострадавших уточняются.
Комментарии
Зачем эти длинномеры вообще пускают в город ? Он нигде ни развернуться, ни повернуть нормально не может, кучу проблем создает движению. Часто разворачивается тупо по встречке, т.к не хватает ширины его проезжей части. И без него во многих местах ситуация непростая и тут еще эти фуры и прочие длинномеры. Наши власти намерены что-то делать по данному вопросу ?
Тоже не нравиться это. Но с другой стороны - а где им ездить?