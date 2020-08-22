Барнаульцы за свои деньги ремонтируют дороги в коттеджном поселке

Жители барнаульского поселка Центрального в социальных сетях рассказали о том, что им приходится ремонтировать дороги за свой счет.
Женщина опубликовала видео, на котором люди, проживающие на улице Вологодской, лопатами раскидывают по дороге асфальтную крошку, которую, по словам автора видео, они купили на свои деньги.
Жительница поселка добавила, что аналогичные ситуации наблюдаются и на других улицах населенного пункта, а на жалобы и обращения жильцов местная администрация никак не реагирует.
Ранее amic.ru писал о том, что жители Барнаула пожаловались на разбитый после ремонта теплосетей тротуар на улице Северо-Западной.
Комментарии
А кто им должен дороги делать???красавчики...
А тебе должен?
Пусть теперь скинутся построят больницу, детский сад, создадут свою полицию, армию и так далее. Главное чтобы налоги в кремль не забывали платить.
Кто их туда звал ???
Гостенёк 16:59, а кто вас в Барнаул звал?
Кто их туда звал ???
А в Барнаул кто звал?