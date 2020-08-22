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Новости

Барнаульцы за свои деньги ремонтируют дороги в коттеджном поселке

, ИА "Амител"
По словам жителей, на их жалобы власти не реагируют
Фото: Youla.ru

Фото: Youla.ru

Жители барнаульского поселка Центрального в социальных сетях рассказали о том, что им приходится ремонтировать дороги за свой счет.

Женщина опубликовала видео, на котором люди, проживающие на улице Вологодской, лопатами раскидывают по дороге асфальтную крошку, которую, по словам автора видео, они купили на свои деньги.

Жительница поселка добавила, что аналогичные ситуации наблюдаются и на других улицах населенного пункта, а на жалобы и обращения жильцов местная администрация никак не реагирует. 

Ранее amic.ru писал о том, что жители Барнаула пожаловались на разбитый после ремонта теплосетей тротуар на улице Северо-Западной. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.08.2020 16:10
- гость -

А кто им должен дороги делать???красавчики...

22.08.2020 16:13
- гость -

А тебе должен?

22.08.2020 16:42
- гость -

Пусть теперь скинутся построят больницу, детский сад, создадут свою полицию, армию и так далее. Главное чтобы налоги в кремль не забывали платить.

22.08.2020 16:59
- гость -

Кто их туда звал ???

22.08.2020 17:06
- гость -

Гостенёк 16:59, а кто вас в Барнаул звал?

22.08.2020 17:08
- гость -

Кто их туда звал ???

А в Барнаул кто звал?

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