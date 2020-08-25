Стали известны подробности ДТП с машиной скорой помощи в Рубцовске

Фото: "Инцидент Рубцовск"
ДТП с опрокидыванием автомобиля скорой помощи случилось в Рубцовске 25 августа около 9:20 в районе перекрестка улиц Ленина и Дзержинского, рассказали amic.ru в отделе пропаганды Госавтоинспекции Алтайского края.
"Водитель 1951 года рождения, управляя автомобилем УАЗ, двигался по проспекту Ленина в направлении улицы Дзержинского, – уточнили в ведомстве. – На перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Toyota Camry под управлением водителя 1981 года рождения, движущемуся во встречном направлении".
От удара иномарку отбросило на Subaru Impreza, за рулем которой находился 31-летний мужчина. В результате аварии никто не пострадал.
Ранее amic.ru писал, что 21 августа на федеральной автодороге "Байкал" в Иркутской области произошло смертельное ДТП с участием фуры.
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