Алтайский край вошел в число лидеров СФО по выздоровлению от COVID-19

Хакасия и Тува на 25 августа стали лидерами в Сибири по доле выздоровевших после заражения COVID-19, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Доля таких пациентов составила 92% и 90% соответственно.
В пятерку по этому показателю также вошли Новосибирская область (88%) и Алтайский край (88%).
"Число пациентов, которые справились с коронавирусом, по итогам прошедшей недели увеличилось на 771 человека, коэффициент за неделю составил 88% (увеличение на 3%), – рассказали о ситуации в Алтайском крае в информационном центре. – За предыдущие семь дней показатель увеличился в той же степени, на 3%, как и неделей ранее – тоже на 3%".
При этом скорость выздоровления пациентов в целом по Сибирскому федеральному округу за это же время составила 81%, что идентично среднему показателю по стране.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Семь пациентов скончались.
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