Семь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Еще семь человек, которым ранее диагностировали COVID-19, умерли в Алтайском крае. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 313. От коронавирусной инфекции скончалось 115 человек.
Кроме того, за сутки лабораторно подтвержден диагноз еще у 66 заболевших коронавирусом. Всего с начала эпидемии в регионе насчитали 11 317 инфицированных.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 40, Заринск и Рубцовск – по 4 заболевших, Новоалтайск, Яровое, Поспелихинский район – по 3, Угловский район – 2, Бийск, Славгород, Бийский, Косихинский, Кулундинский, Смоленский, Троицкий районы – по одному инфицированному.
Как уже писал amic.ru, ранее заместитель руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина заявила, что регион пока не готов к переходу на третий этап снятия "ковидных" ограничений. По словам Калининой, коэффициент распространения инфекции в крае пока не стабилен.
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