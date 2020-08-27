В России выявили более 4,7 тысячи зараженных коронавирусом

За последние сутки в России подтвердили 4711 новых случаев заражения коронавирусом, общее число больных достигло 975 576. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Лидером по приросту остается Москва (+637). Второе место занимает Санкт-Петербург (+184), третье – Московская область (+148). Алтайский край, в котором на 27 августа подтвердили 69 случаев заболевания, занимает 22-е место по стране.
Из медучреждений выписали еще 6403 пациента, общее число переболевших составляет 766 150. С подтвержденным коронавирусом умерло 115 пациентов, всего за время пандемии зарегистрировано 16 683 летальных случая.
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