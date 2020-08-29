Число умерших больных COVID-19 в Алтайском крае достигло 330

68 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19. Общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе составляет 11 591 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 18, Бийск, Рубцовск, Первомайский район, Поспелихинский район – по 5 заболевших, Родинский район – 4, Косихинский, Немецкий национальный районы – по 3 заболевших, Мамонтовский, Третьяковский, Хабарский районы – по 2 заболевших, Заринск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Бийский, Благовещенский, Змеиногорский, Калманский, Краснощековский, Павловский, Ребрихинский, Табунский, Угловский, Усть-Пристанский районы – по 1 заболевшему.
Также за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Количество летальных исходов выросло до 330. В 122 случаях причиной смерти стал коронавирус.
Как уже сообщал amic.ru, Шукшинский кинофестиваль в Алтайском крае из-за пандемии коронавируса пройдет в необычном формате. В частности, фильмы покажут под открытым небом, а звездные гости не приедут на Алтай и будут выходить на связь через интернет.
Комментарии
Потери Алтайского края от китайской войны