Евросоюз и США выпустили совместное заявление по Белоруссии

Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало заявление по ситуации в Белоруссии, которое поддержали Евросоюз, США и Швейцария, сообщает RT.
"Мы призываем власти Белоруссии соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека", – утверждается в заявлении.
В частности, президента страны Александра Лукашенко призвали "прекратить насилие и угрозы применения военной силы" против населения и освободить из-под ареста всех "несправедливо задержанных".
Напомним, что уже почти три недели в Белоруссии проходят акции протеста против результатов президентских выборов, на которых Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80% голосов.
Масштабная акция оппозиции в прошлое воскресенье собрала больше 100 тысяч протестующих. Они скандировали: "Уходи!"
Комментарии
На воре и шапка горит. (с)
На что намякиваешь , ГрЫша ? У обоих лысина , без шапки как тебе в бане без тазика.
"по соблюдению основных демократических свобод и прав человека" - чернокожих более не отстреливают, всё уже спокойно, все эмигранты имеют одинако избирательные права ...