Песков: власти Белоруссии контролируют ситуацию в стране

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что белорусские власти держат ситуацию в стране под контролем. Об этом пишет РИА "Новости".
Песков отметил, что несмотря на продолжение акций протеста, силовикам и руководству Белоруссии удается предотвращать возможные провокации, которые потенциально могут возникнуть при большом стечении людей.
Напомним, что протестные акции, которые начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента, продолжаются по сей день. Причиной стала шестая победа Александра Лукашенко, который, по результатам подсчета ЦИК, набрал более 80% голосов, с чем несогласны протестующие.
В первые дни акции подавлялись силовиками, которые применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Однако позднее правоохранительные органы перестали использовать силовые методы.
Последняя крупная акция протеста прошла 30 августа, в воскресенье. Митингующие добрались до резиденции Лукашенко. Территорию окружили БТРы, а в центр Минска стянули военнослужащих внутренних войск.
Как ранее сообщил amic.ru, помощник президента Белорусии Николай Латышенок заявил, что против Лукашенко настроено порядка 20-30% населения страны.
Комментарии