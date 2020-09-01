Крутихинский районный суд оставил в силе свое решение по делу главы Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова. Ранее чиновник получил 10 суток административного ареста, однако решил обжаловать вердикт. Пока Новиков находится на больничном, поэтому от наказания он временно освобожден.
24 августа юрист Игорь Сарычев, представляющий интересы Вячеслава Новикова, подал жалобу на предыдущее решение суда, а уже 27-го числа она была рассмотрена, причем той же самой судьей – Ириной Торопицыной. Ранее она вынесла решение по ст. 12.7 ч. 2 КоАП РФ ("Управление автомобилем без водительских прав"). Сведения доступны на сайте суда.
Между тем Новиков параллельно пытается обжаловать арест в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции (Кемерово). Впрочем, шансы на пересмотр и здесь невелики.
Пока глава района продолжает находиться на больничном, однако периодически он появляется в общественных местах. В частности, на прошлой неделе чиновник был замечен в магазине "Леруа Мерлен".
Ранее Игорь Сарычев рассказывал amic.ru, что Вячеслав Новиков проходит реабилитацию после операции и находится на больничном. Тогда же юрист заявил, что считает вердикт незаконным.
Напомним, в суде первой инстанции Сарычев был против административного ареста, поскольку у его клиента имелись заболевания, "препятствующие отбыванию данного вида наказания". К тому же, настаивал Игорь Сарычев, Новикова нельзя подвергать аресту как генерала МВД РФ в отставке. Юрист просил в случае признания Новикова виновным назначить наказание в виде штрафа в размере половины от максимально допустимого (т. е. 15 тысяч рублей).
Как уже сообщалось, 19 июля в Крутихинском районе Вячеслава Новикова остановили сотрудники ГИБДД. Муниципальный служащий находился за рулем своего кроссовера Volkswagen Touareg, чего делать по закону не мог. Ранее главу Октябрьского района Барнаула лишили водительских прав на 1 год и 9 месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей, из-за того что он отказался пройти медосвидетельствование.
Новиков объяснил, что был вынужден сесть за руль автомобиля, так как почувствовал себя плохо и решил самостоятельно отправиться за медпомощью. Однако сотрудникам ГИБДД, равно как и суду, эти доводы показались неубедительными.
Комментарии
Закон суров - но он закон! А гос служащий обязан подчиниться решению, а не оспаривать!
он же неходячий, как он добрался? опять на своем туареге?