Сибирским школьникам предложили провести уроки на улице из-за выборов губернатора

В Иркутской области школьникам предложили провести занятия 11 сентября на улице. Соответствующее предложение выдвинули региональный избирком и Минобразования.
"Министерством образования Иркутской области даны рекомендации образовательным учреждениям 11 сентября провести для учащихся день здоровья (традиционное мероприятие, которое проходит в сентябре и предусматривает занятия и профориентационные уроки на открытом воздухе). 12 и 13 сентября будут выходными днями в школах, а 14 сентября работа образовательных организаций будет проходить в штатном режиме", – говорится в сообщении.
Инициатива была предложена на фоне проведения губернаторских выборов, для того чтобы соблюсти все санитарно-эпидемиологические нормы. В региональном избиркоме отметили, что участников комиссий обучат всем необходимым мерам защиты, а на участках будет проводиться дезинфекция.
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