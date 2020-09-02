Следы медведя заметили у алтайского села

Жители села Косиха Алтайского края в сообществе Barnaul22 рассказали о том, что рядом с населенным пунктом прогулялся медведь.
Сначала зверь попал в объектив камеры, которая установлена возле пчелиных ульев, а затем его следы заметили у озера Огурцово. Очевидцы предположили, что косолапый решил принять "утреннюю ванну" после прогулки.
Это уже не первый раз, когда жители региона видят медведей возле людных мест. Ранее amic.ru писал о том, что медвежонка заметили у железной дороги возле станции Аламбай. А 30 июля в Тогульском районе водитель снял на видео, как зверь перебегает через проезжую часть.
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