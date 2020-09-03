Правила жизни Искателей. К своему дню рождения "Радио Искатель" запускает спецпроект

7 сентября "Радио Искатель" в Барнауле и Горно-Алтайске отпразднуют день рождения. К знаменательной дате вещатель подготовил для своих слушателей спецпроект "Правила жизни Искателей". Это серия интервью с известными бизнесменами, спортсменами, учеными и путешественниками Барнаула и Алтайского края, которые живут в такт с девизом радиостанции: "Бороться и искать, найти и не сдаваться!"
Героев проекта по праву можно назвать Искателями. Они через все невзгоды шли к своей цели и верили, что однажды их хобби или увлечение станет профессией и делом жизни. Так и получилось. В интервью они расскажут, какими правилами руководствуются, чтобы воплощать мечты в жизнь и не терять тягу к покорению новых вершин.
Первым своими правилами жизни с "Радио Искатель" поделился Сергей Казанцев – президент Федерации рыболовного спорта Алтайского края и директор по развитию сети магазинов "Трофей". Из интервью с ним вы узнаете, почему любительская рыбалка – это просто баловство и как "сломать свое мировоззрение", чтобы ловля рыбы помогала стать сильнее в жизни и карьере.
За время вещания на Алтае радиостанция полюбилась многим, кого влечет романтика путешествий, открытий и свершений. Ведь Цой, Rolling Stones, Deep Purple, "Аквариум" и другие проверенные временем исполнители, которые звучат в эфире "Искателя", – лучший саундтрек для новых достижений.
Первый выпуск можно будет послушать с 3 сентября на сайте fmprod.ru, а также в эфире радиостанции в Барнауле на частоте 90.7 FM, в Горно-Алтайске – на 100.6 FM. Ну а amic.ru поделится с читателями самыми яркими цитатами из интервью Сергея Казанцева.
Интервьюер проекта – Сергей Зубчук, ведущий "Радио Искатель Барнаул". Читайте интервью с Сергеем Казанцевым завтра в рубрике "Правила жизни Искателей".
Комментарии
Крутая станция. Считаю, что незаслуженно малоизвестная в Барнауле. В Горном ее слушаю очень давно. И музыка и передачи - не то, что везде - попосвые и заезженные, а реально интересные. рекомендейшн
Серъезное радио для серъезных людей, мне нравится. С днем рождения!
Классная афиша, как из кино обложка
Это наше любимое радио, Музыка там самая классная, не просто ля ля , а со смыслом !
Радио замечательное. Душевное. Через трек появляется желание подпеть. Но... остаётся только ногой в такт музыке под столом потопать.
век не слушал радио, все аудиокниги. А тут по стройке пришлось поюзать, знаете единственное что можно было послушать. Я уж думал все радиостанции скурвелись. Ребята молодцы, могут