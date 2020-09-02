Спасатели нашли тело утонувшего под Рубцовском охотника

Тело 44-летнего охотника, утонувшего в озере Островное, нашли спустя четыре дня, сообщает паблик "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на достоверный источник.
Как ранее писал amic.ru, 29 августа в озере Островное вблизи Рубцовска утонул мужчина. По словам очевидцев, охотник выпал из моторной лодки вместе с ружьем и начал барахтаться в воде. Свидетели происшествия попытались его спасти, однако не успели подплыть, и мужчина скрылся под водой.
Позднее на место приехали полиция и спасатели, которые организовали поиски и провели необходимые оперативно-следственные мероприятия. Однако найти тело удалось лишь спустя четыре дня.
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