Росгвардейцы жестко вытащили водителя из автомобиля в Барнауле

Фото: vk.com/incident22
Жители краевой столицы стали свидетелями задержания водителя автомобиля Hyundai Solaris сотрудниками Росгвардии, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
На улице Взлетной недалеко от улицы Попова мужчину жестко вытащили из автомобиля и поставили на колени.
"По нашей информации, водитель автомобиля Hyundai Solaris ранее был лишен права управления транспортным средством, но это его не остановило и он ездил без прав", – гласит текст поста в соцсети.
На снимках видно, что в задержании участвовали не менее пяти сотрудников правоохранительных органов, прибывших как минимум на трех служебных машинах.
Комментарии
конфисковать автомобиль в пользу государства.
ранее был лишен права управления транспортным средством, но это его не остановило и он ездил без прав
Может за рулем был не он
Сейчас плачу за квартиру в сбербанке, врываются автоматчики, чуть сердце не остановилось. Оказалось какой то дед отказался надеть маску.
Играли в ОМОН или в ФСБ?
Тоже пришлось быть очевидцем задержания этими же архаровцами. Мужик сидел рядом с великом на земле. Тенденция? Не тех боимся?
"Может за рулем был не он"
Действительно , чем он хуже других?! Может он даже не помнит, что ездил на автомобиле, И вообще никогда не садиться за руль - пользуется такси. А фото - так это же монтаж!
Одно плохо - не пройдет у него... Масть не та!!!
Мужик сидел рядом с великом на земле.
Велик на помойке подобрал? -За это скрутили.
Четко сработали. Хлопцы заскучали без работы, тут хоть размялись, почувствовали себя капитанами Америки.