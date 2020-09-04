Еще 62 человека в Алтайском крае заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 62 инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19. Общее число зараженных с начала эпидемии в крае выросло до 11 970 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 40, Новоалтайск – 5, Первомайский район – 3, Бийск, Немецкий национальный, Тогульский районы – по 2 заболевших, Заринск, Рубцовск, Славгород, Змеиногорский, Павловский, Родинский, Троицкий, Хабарский районы – по одному заболевшему.
Кроме того, за сутки скончались пятеро пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее число летальных исходов в Алтайском крае достигло 356. В 131 случае причиной стал коронавирус.
В тяжелом состоянии сейчас находятся 116 пациентов, из них 33 подключены к аппаратам ИВЛ.
Как уже сообщал amic.ru, накануне, 3 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в "ковидный" указ. Согласно новой редакции документа, теперь в Алтайском крае разрешено работать кинотеатрам, учреждениям культуры, но с заполняемостью не более половины зала. Также зрители могут на 25% заполнять трибуны во время спортивных соревнований. Кроме того, разрешено посещение бассейнов.
Комментарии
Амик, нафига это пишите? Тогда уж ищите общую статистику по всем заболеваниям и смертности в крае
уже ваще не интересно. все открывают. че теперь пожизненно писать? даже когда 1-2 человека будет?
Предлагаю новость дополнить количеством человек в день подхвативших диарею, например ) ) ) )
4.09.2020 12:07
- гость -
Тогда статистика по ковиду, в процентном соотношении будет очень низкой на фоне остальных заболеваний и люди поймут, что вирус не так опасен, как нам преподносят!
ну-ну, надейтесь, что не опасен, он еще не изучен и какие последствия будут - неизвестно, но себя успокаивайте, да