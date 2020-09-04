Еще 62 человека в Алтайском крае заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 62 инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19. Общее число зараженных с начала эпидемии в крае выросло до 11 970 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 40, Новоалтайск – 5, Первомайский район – 3, Бийск, Немецкий национальный, Тогульский районы – по 2 заболевших, Заринск, Рубцовск, Славгород, Змеиногорский, Павловский, Родинский, Троицкий, Хабарский районы – по одному заболевшему.

Кроме того, за сутки скончались пятеро пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее число летальных исходов в Алтайском крае достигло 356. В 131 случае причиной стал коронавирус.

В тяжелом состоянии сейчас находятся 116 пациентов, из них 33 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, накануне, 3 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в "ковидный" указ. Согласно новой редакции документа, теперь в Алтайском крае разрешено работать кинотеатрам, учреждениям культуры, но с заполняемостью не более половины зала. Также зрители могут на 25% заполнять трибуны во время спортивных соревнований. Кроме того, разрешено посещение бассейнов.